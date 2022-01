VIDEO/ De ce s-a trecut la învățământul online, în timp ce restaurantele sunt deschise, iar pentru accesul în biserici nu s-au stabilit noi restricții? Argumentele prim-ministrei Natalia Gavrilița

„Eu vreau ca ei să-și imagineze ce înseamnă să ai un copil bolnav și să înțeleagă că în spitalul „V. Ignatenco” nu mai sunt paturi”, afirmă Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova, cu referire la decizia autorităților de a trece învățământul pe online, începând de luni.

Declarații la acest subiect, Gavrilița a făcut în cadrul unui interviu acordat Ziarului de Gardă.

— Școlile trec pe online, dar grădinițele rămân deschise. Vi se pare o decizie echitabilă, în condițiile în care într-o familie unde un copil este școlar, iar altul la grădiniță, cel de la grădiniță poate aduce virusul acasă.

— Tulpina Omicron afectează copiii mai mult decât adulții și mai mult decât tulpina Delta. Avem o răspândire a infecției destul de semnificativă printre aceste grupuri care înainte nu erau afectate. Deci, e vorba de copii și, în special, copiii de la 12 ani în sus și femeile însărcinate. Am discutat cum am putea prioritiza cu asociații de părinți interesați, cum ar fi „Părinți Solidari”, și prioritatea ar fi dacă trec pe online întâi școlile profesional-tehnice, după care liceele, în afară de clasele absolvente, apoi și clasele absolvente, după care gimnaziile, apoi școala primară. Din discuțiile cu epidemiologii am înțeles că este important să mergem cu o trecere online a întregului sistem de învățământ, pe o perioadă scurtă de două săptămâni, în speranța că aceasta stăvilește acest val, care are caracteristică să treacă foarte repede. Părinții care au copii în grădinițe ar putea să ia decizia individuală să nu meargă la grădiniță.

— Convingeți-i pe părinții nemulțumiți că decizia de a face lecții online e una benefică pentru ei.

— Eu vreau ca ei să-și imagineze ce înseamnă să ai un copil bolnav și să înțeleagă că în spitalul „V. Ignatenco” nu mai sunt paturi. Să înțeleagă că ne așteptăm la un val, dacă este să ne uităm la țările europene, care depășește de zeci de ori vârful valurilor precedente. De această dată, copiii au o tuse caracteristică, febră înaltă. Avem medici care se îmbolnăvesc și chiar dacă vom avea paturi, nu vom avea suficiente cadre medicale. Deci, ce este mai important – să avem un disconfort timp de două săptămâni sau este mai important să fim solidari, să ne asigurăm că avem cât mai puțini copiii, femei însărcinate și bătrâni bolnavi și că sistemul medical face față acestor vremuri.

— Părinții argumentează prin faptul că OMS si Unicef recomandă ca școlile să fie închide printre ultimele. În condițiile funcționării restaurantelor, frizeriilor, sălilor de sport, care este raționamentul închiderii școlilor?

— Nu este adevărat. În primul rând, ocupațiile în grup sunt interzise, iar, în al doilea rând, sălile de sport sunt deschide doar pentru cei cu certificate Covid.

Noi încă nu știm care vor fi consecințele într-o țară precum Moldova, unde rata de vaccinare, din păcate, este la 30%.

— Dar sunt deschise în continuare, dar profesorii sunt vaccinați în proporție de 90% în mun. Chișinău.

— Copiii nu sunt vaccinați și se îmbolnăvesc. De această dată, cu tulpina Omicron, copiii sunt purtători și se îmbolnăvesc și distribuie infecția mult mai mult decât în tulpina Delta. Nu știu la ce recomandări ale OMS vă referiți pentru că ele se schimbă în dependență de situația. Noi am văzut cum se comportă tulpina Omicron în țări cu rate foarte înalte de vaccinare. Noi încă nu știm care vor fi consecințele într-o țară precum Moldova, unde rata de vaccinare, din păcate, este la 30%.

— Revenim acum și la vechea problemă. Ce să facă cei care au mai mulți copii, dar doar un singur calculator? Pot cere cu împrumut de la școală?

— În acest val suntem mai pregătiți. Au fost procurate, pe parcursul ultimilor doi ani, mai multe laptopuri. Câteva săptămâni în urmă, am avut o hotărâre de Guvern prin care am transmis aceste laptopuri în localități. Înțeleg că este dificil chiar și pentru familiile care au unul sau doi copii, pentru că nu toți au câte un laptop per membr al familiei. Nu știu exact în ce localități și câte laptopuri sunt, dar ar trebui să fie, cel puțin, pentru familiile care nu au făcut față în perioada precedentă când a fost învățământul online. Acum ar trebui să existe posibilitatea de a accesa un laptop.

— În decizia Comisiei nu am văzut nicio referire despre accesul în biserici. Reiese că acolo se poate fără certificat Covid de intrat?

— Nu am discutat acest subiect la CNESP. Înțeleg că se aplică prevederile precedente, care oricum prevăd anumite reguli de comportament.

— Nu s-a discutat despre asta pentru că vă este frică că biserica va ieși cu critici?

— Nu vă pot spune de ce nu s-a discutat. Nu este vorba de frică. Este vorba că au fost anumite propuneri, dar această propunere nu a venit. Acum o vom lua în considerare pentru următoarea ședință. 50% dintre membrii CNESP sunt experți în sănătate publică și vom examina și această propunere.

