Ultima oră! Comisia de anchetă a Parlamentului cere anchetarea penală a mai multor demnitari, inclusiv a ex-premierului Leancă

Comisia de anchetă a Parlamentului privind investigare a furtului din sistemul bancar a decis să înainteze Procuraturii Generale un demers prin care solicită deschidere a unui dosar penal privind acțiunile sau inacțiunile mai multor persoane de demnitate publică, inclusiv pe numele fostul prim-ministru Iurie Leancă.

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei de anchetă, Alexandr Slusari, care susține că persoanele de demnitate publică s-ar face vinovate de „punerea în aplicare a procesului de deposedare a statului de pachetul de control la Banca de Economii, ținând cont de repercusiunile grave, care au urmat pentru sistemul bancar al Republicii Moldova”.

Decizia este luată după audierile de astăzi în Parlament și până la întocmirea unui raport final al Comisiei. Se solicită deschiderea dosarului penal în conformitate cu art. 328, alin. (3) și art. 329, alin. (2) al Codului penal.

În ședința de astăzi, 25 iulie, a Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare, au fost invitați pentur audieri Iurie Leancă, Andrian Candu și Anatol Arapu.