Şeful statului, Igor Dodon, urmează să întreprindă o vizită în Turcia

Preşedintele R. Moldova, Igor Dodon, a avut ieri, 3 decembrie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Turciei în R. Moldova, Gürol Sökmensüer. Potrivit lui Dodon, aceştia au discutat detalii privind vizita pe care o va întreprinde în următoarele săptămâni în Turcia, la invitaţia preşedintelui Recep Tayyip Erdoğan.

„În cadrul dialogului, am constatat cu satisfacție caracterul strategic al relațiilor dintre statele noastre. Am remarcat că Turcia ne este un partener important cu care dezvoltăm raporturi de colaborare reciproc avantajoase în toate domeniile de interes comun. În mod special, am discutat detalii privind vizita oficială pe care intenționez s-o întreprind în următoarele săptămîni în Republica Turcia, la invitația Președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Am subliniat că suntem interesați în preluarea experienței partenerilor turci în diverse sectoare, în special de atragere a investițiilor din partea Turciei în implementarea diferitor proiecte socioculturale, dar și de infrastructură”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.