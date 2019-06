DOC/ Avizul integral al Comisiei de la Veneția: instabilitatea a fost cauzată de acțiunea coordonată la viteza luminii între PDM și CC

Comisia de la Veneția a publicat Avizul integral, adoptat la 21 iunie în privința R. Moldova, pe subiectul hotărârilor Curții Constituționale pronunțate între 7-9 iunie.

La 21 iunie, după ce a studiat recentele decizii ale Curții Constituționale, experții Comisiei de la Veneția a constatat că în R. Moldova nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului în perioada 7-8 iunie, iar judecătorii constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice.