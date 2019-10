Cine este și cum a fost selectat șeful interimar al Biroului Relații cu Diaspora

Jurnalistul și diplomatul Valeriu Turea a fost detașat de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) pentru o perioadă de un an în calitate de șef al Biroului Relații cu Diaspora (BRD).

Acesta a fost prezentat marți, 15 octombrie, echipei BRD de către secretarul general al Guvernului, Andrei Spînu.

Contactat de ZdG, Spînu a declarat că decizia de a-l detașa pe Turea a fost luată „pentru că ne dorim să se miște lucrurile la BRD”.

„Noi l-am selectat ținând cont de experiența necesară; dumnealui anterior a mai deținut funcția de șef al BRD. Am lansat câteva concursuri, dar, din păcate, nu am putut selecta o persoană. Am decis să căutăm printre foști colegi, persoane pe care am putea să le aducem repede, fără concurs, ca lucrurile să se miște. Am avut o discuție cu domnul Turea, care a și acceptat”, a precizat acesta pentru ZdG.