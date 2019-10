Adresarea liderului PCRM, Vladimir Voronin, către Parlament și Guvern

Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, vine cu o adresare către deputații și cabinetul de miniștri de la Chișinău. În adresarea publicată pe site-ul partidului pe care îl conduce, Voronin vorbește despre legumele care au fost nimicite după ce în ele a fost descoperit plumb.

ADRESARE

Către deputații Parlamentului Republicii Moldova și membrii Guvernului



Cu această adresare m-au impus să mă adresez circumstanțe din categoria celor excepționale. Acest caracter excepțional al respectivelor circumstanțe este condiționat de totala dumneavoastră indiferență față de cele mai stringente necesități ale oamenilor, față de problemele și necazurile lor.

Recenta interzicere de a scoate în vînzare două sute cincizeci de tone de varză, ardei și alte legume proaspete crescute în raionul Anenii Noi pe terenuri din apropierea nemijlocită a rîului Bîc, decizia ca ele să fie nimicite din cauza depășirii normelor de metale grele și, în primul rînd, a plumbului în conținutul lor, probabil, ar putea fi considerate oportune din considerentul ca ele să nu nimerească în alimentația oamenilor, însă asta numai în cazul în care dumneavoastră, funcționari investiți cu putere de stat, ați fi luat concomitent și măsuri complexe pentru soluționarea acestei probleme.

Dar dumneavoastră ați uitat că puterea v-a fost dată de oameni ca s-o folosiți întru binele oamenilor, nu împotriva oamenilor.

Dumneavoastră ați început să cercetați starea albiei rîului Bîc după ce în împrejurimi a început să se răspîndească o putoare insuportabilă. Și faceți asta nu pentru a înlătura cauza care a dat naștere respectivei situații, ci pentru „a găsi vinovatul”. Și vinovații i-ați găsit în persoana acestor simpli crescători de legume, care toată vara au muncit în sudoarea frunții pe loturile lor, pentru ca, realizînd producția crescută, să-și poată întreține familiile pînă la primăvară, în timp ce dumneavoastră cutreierați capitalele europene, cerșind acolo bani nu se știe pentru ce. Bani pe care, în ultimă instanță, îi vor întoarce de unde i-ați luat tot acești legumicultori.

Dumneavoastră ați înmulțit numărul de agenții și controlori, ați emis tot felul de interdicții, iar să instaleze pe malul acestui rîu, la fiecare douăzeci-treizeci de metri, cîte un stîlp cu o tăbliță pe care să fie o simplă inscripție: „Apa este otrăvită, n-o folosiți!”, n-a avut cine s-o facă sau nu l-a ajuns pe nimeni capul s-o facă. Iar acum aveți obrăznicia să spuneți că legumicultorii sunt de vină, nu altcineva. Dar varza și ardeii se cresc nu într-o zi. Și calitatea apei trebuie verificată în mod regulat, și plumbul din componența ei trebuie determinat nu după miros, cu atît mai mult că el nici nu miroase. Pentru asta n-ați avut suficienți controlori? Sau, totuși, nu v-a ajuns capul, altfel spus, n-ați avut competența necesară? Dacă ne-am exprima în limbajul țărănesc al legumicultorilor, mai degrabă ar fi de zis că n-aveți obraz, domnilor funcționari și deputați.

Interdicția ați aplicat-o asupra producției finite, după ce oamenii au suportat toate cheltuielile necesare, inclusiv pentru recoltarea legumelor. Dar legumele au fost udate cu apă din Bîc nu doar astăzi, și nu doar ieri, ci cu mult timp pînă la asta, pe parcursul unei perioade îndelungate. Prin urmare, logic vorbind, agențiile dumneavoastră și controlorii dumneavoastră, care în acest răstimp n-au controlat calitatea apei, poartă cea mai mare vină pentru situația ce s-a creat, deci, poartă și cea mai mare responsabilitate pentru ea.

Acum, aveți un prilej să demonstrați că, totuși, sunteți oameni onești, „cu obraz”. Cum s-o faceți? Ajutați-i pe acești oameni!

Ca reprezentanți ai statului, dumneavoastră sunteți obligați să le compensați legumicultorilor din partea statului toate pierderile pe care ei le-au de suferit ca urmare a interdicției ca ei să-și vîndă producția crescută. E o datorie sfîntă a dumneavoastră!

Pe lîngă asta, serviciile dumneavoastră trebuie să depisteze sursa din care provin aceste metale grele, în primul rînd, plumbul. Totodată, nu uitați să se controleze cine și cum folosește acumulatoarele utilizate, unde și cum sunt spălate automobilele și unde sunt depozitate anvelopele utilizate. Sau aceste structuri controloare au alte interese?

Iar tuturor agricultorilor care suferă pierderi materiale din cauza că autoritățile nu și-au îndeplinit obligațiile directe de protejare a drepturilor și intereselor lor, așa cum cere Constituția, le propun să pornească o acțiune în justiție împotriva Guvernului.

VLADIMIR VORONIN,

cetățean al Republicii Moldova.

Săptămâna trecută, câteva hectare de legume au fost distruse dupa ce ANSA a constatat că acestea sunt contaminate cu plumb. Specialiștii spun că plumbul a ajuns acolo odată cu apa din râul Bâc pe care agricultorii au folosit-o la irigare.

Agricultorii afectați au cerut despagubiri de la guvern, însă anterior premierul Maia Sandu spunea că nu le vor primi pentru ca aceștia au încalcat legea.