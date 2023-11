VIDEO Reacții după pronunțarea sentinței în dosarul accidentului rutier de la Jumbo. Mama Doiniței Prodan: „În inima mea este atâta durere că nici ură nu am față de dânsul”

Dragomir Popovici, șoferul care a provocat pe 24 iulie accidentul rutier de pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul tinerei de 29 de ani, Doinița Prodan (mamă a două fetițe, n.red.), a fost condamnat la șase ani și 10 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată miercuri, 29 noiembrie, de magistrata Judecătoriei Chișinău, Arina Ialanji, în lipsa lui Dragomir Popovici. Acesta a refuzat escortarea la sediul instanței de judecată.

Judecătoria Chișinău a mai dispus încasarea din contul lui Dragomir Popovici în beneficiul succesorului părții vătămate decedate (tatăl Doiniței Prodan, n.red.) a sumei de 5 000 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și a sumei de 296 206,63 de lei cu titlu de prejudiciu material. În beneficiul celorlalte părți vătămate, instanța a dispus încasarea mijloacelor bănești în sumă totală de peste 1,5 milioane de lei. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Ziarul de Gardă a participat la ședința de judecată în care a fost pronunțată sentința și vă prezintă detalii din culisele acesteia.

Magistrata Arina Ialanji, care activează în sistemul judecătoresc din anul 2011, a declarat în timpul ședinței că arestul preventiv în privința autorului accidentului rutier de la Jumbo se menține până când sentința va deveni definitivă.

„(…) Popovici Dragomir se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 264 alineatul (3), litera a, b; articolul 266 Cod penal, cu aplicarea articolului 364 prim Codul de procedură penală și articolul 80 prim Cod penal, stabilindu-i pedeapsa în baza articolului 264 alineatul (3), litera a, b Cod penal – cinci ani și trei luni de închisoare. În baza articolului 266 Cod penal – un an și șase luni de închisoare. În baza articolului 84 alineatul (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, a-i stabili inculpatului Popovici Dragomir o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de șase ani și nouă luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În baza articolului 85 alineatul (1) și articolul 87 Cod penal, prin cumul de sentințe, a adăuga parțial pedeapsa neexecutată sub formă de 150 de ore muncă neremunerată în folosul comunității și a-i stabili lui Popovici Dragomir pedeapsa definitivă de șase ani și 10 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis (…).

Tatăl Doiniței Prodan crede că legea ar trebui schimbată, iar persoanele care comit asemenea infracțiuni să fie sancționate mai dur.

Djulieta Prodan, mama tinerei care s-a stins din viață în urma tragediei de pe bulevardul Decebal din capitală, consideră că șoferul care se face vinovat de comiterea accidentului nu are remușcări. Femeia afirmă că cele două nepoate ale sale nu au fost informate că mama lor a decedat, din motiv că sunt prea mici. Copilelor li s-a spus că mama lor se află în stare gravă la spital și acestea speră că o vor vedea curând.

„(…) În inima mea este atâta durere că nici ură față de dânsul nu am. Eu nici nu am vrut să merg mai departe, dar medicul care a stat lângă fata mea până în ultima clipă a zis să merg mai departe (…). El (Dragomir Popovici, n.red.) pur și simplu nu are de ales, dar remușcări el nu are. Nepoțelele noastre nu cunosc. Tatălui lor îi este foarte frică de cuvântul niciodată: «Niciodată n-o să-ți mai vezi mama, niciodată n-o s-o mai cuprinzi». Ele până când o așteaptă. Nu știu cât o să mai dureze. Noi am hotărât cât se poate de întins timpul să-l mai întindem că totuși ele sunt mici și nu percep timpul. Ele își așteaptă mama de la spital. Ele știu că ea (Doinița Prodan, n.red.) e în stare gravă și se poate întâmpla orice. Am testat-o pe cea mică și ea mi-a zis: «Bunica, ce-i cu tine? Mami o să vină! Peste trei zile o să vină» (…). Cu ele lucrează psihologul de la grădiniță. Nu este corectă legea și nu înțeleg de ce trebuie să ajungă omul în pământ ca cineva să vadă cât de incorectă este legea (…)”, a spus mama Doiniței Prodan.