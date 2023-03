VIDEO Judecătorii au început să vorbească: „Cei care intră în luptă cu justiția, trebuie să fie pregătiți să țină piept acestei lupte”

Adunarea Generală a Judecătorilor, care s-a desfășurat vineri, după o pauză de 4 ani, a fost întreruptă până la 28 aprilie, timp în care magistrații și-au propus să elaboreze o declarație comună cu privire la situația din sistem. Prin această întrerupere a fost amânată alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce, într-o primă etapă, cinci judecători, toți din prima instanță, au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting.

Judecătorii participanți la Adunare au păreri împărțite despre pulsul actual al sistemului judecătoresc, despre reforma inițiată de actuala guvernare, dar și despre procesul de evaluare a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător. Unii acuză guvernarea că încearcă să subjuge sistemul judecătoresc, în timp ce alții își pun speranțe că reforma va avea un rezultat bun.

Victor Micu, care în ziua desfășurării Adunării Generale a Judecătorilor încă mai era membru al Consiliului Superior al Magistraturii și judecător la Curtea Supremă de Justiție, dar care urma să părăsească sistemul judecătoresc peste numai trei zile, s-a arătat nemulțumit de modul în care actuala guvernare a inițiat reforma justiției.

„Reforma justiției trebuie să fie efectuată din interior și de specialiști care cunosc materia. Trebuie să fie atât reprezentanți ai societății civile, cât și cei din sistemul judecătoresc. Dacă nu pui problemele pe care le cunoaștem noi din interior, nu poți să faci reformă. Nu este bine când se vorbește despre sistemul judecătoresc cum că sunt corupți sau… Sunt cazuri între cazuri. Eu nu cred că este un sabotaj (recentele demisii, n.r.). Fiecare, vă spun cinstit, a hotărât personal. Eu nu cred că s-au înțeles. Eu personal, nu am vorbit cu nimeni să văd dacă pleacă sau nu. Marea majoritate a colegilor cu care am discutat au spus că s-au săturat de învinuiri generale. Întotdeauna s-a pus accentul pe judecătorii tineri. Noi am eliberat locul. Acum, poftim! O să vină alți judecători, poate mai buni decât noi, mai deștepți”, a spus Micu.

Iar Liliana Catană, judecătoare CSJ care a demisionat recent din sistem, acuză guvernarea că își dorește subjugarea justitiei.

„Cei care intră în luptă cu justiția trebuie să fie pregătiți să țină piept acestei lupte. Pregătiți din punct de vedere legal. Nu putem să călcăm peste capete doar ca să atingem niște scopuri. Eu astăzi am fost nevoită să plec, deoarece eu nu convin, ca și colegii mei, de altfel. Domnul Grosu a spus că judecătorii au plecat prin evadare. Nu am evadat, Doamne ferește”, a spus ea.

Tot Liliana Catană a declarat că „mai am încă 10 ani pe care i-aș fi putut da acestui sistem. În țările, cărora le mulțumesc că ne întind sacul cu bani și ne învață să facem democrație, judecătorii cu experiență se prețuiesc la maximum. Dacă vă duceți în Curtea Supremă a SUA, pentru că de acolo, de fapt, vine licoarea, și nu de la răsărit, o să vedeți…”.

Cu referire la blocarea activității CSM prin amânarea alegerii membrilor CSM, Catană acuză, și de această dată, politicul.

Și magistrata Judecătoriei Chișinău, Victoria Sanduța, acuză politicienii de imixtiune în sistemul judecătoresc, dar spune că de vină pentru asta ar fi judecătorii.

În viziunea judecătoarei, recentele plecări din sistem ale judecătorilor sunt „o consecință logică a discursului de ură promovat de către politicieni din 2019 încoace”.

Judecătoarea Livia Mitrofan care aspiră la un fotoliu CSM, după ce a promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting, a punctat că a vizitat mai multe instanțe și a constatat că sistemul judecătoresc se află într-un colaps absolut.

„Am văzut că, la moment, sistemul judecătoresc se află într-un colaps absolut. Este vorba despre volumul de lucru, lipsa independenței, lipsa garanțiilor sociale și a garanțiilor în general. Mai mult, în unele instanțe am constatat că nici condiții tehnice nu sunt. Eu am interesul să avem un sistem puternic și unit, un sistem viabil, cu mecanisme pentru a putea activa în continuare. Am interesul ca mandatul judecătorilor noștri să fie prelungit, ca ei să poată activa și astfel să fie luat din sarcina celorlalți judecători. Am interesul ca, în viitor, societatea să ne privească ca una dintre cele trei puteri ale statului. Judecătorul, ca un exponent al puterii judecătorești, să fie privit ca o persoană demnă și care respectă legea în totalitate”, a menționat Livia Mitrofan.