Liderul Partidului Politic „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cercetat în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlești și plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, susține că a primit propuneri „de la cei care au fugit de acasă” să cheme oamenii la proteste prin intermediul live-urilor de pe Facebook și să creeze destabilizări în masă. Totodată, Vasile Costiuc afirmă că în izolator a primit propuneri că, dacă își va recunoaște vina și își va asuma faptul că „a organizat un grup criminal împreună cu Nedelea”, va fi trimis la domiciliu și îi vor fi anulate toate dosarele.

Declarațiile au fost făcute de Vasile Costiuc la ieșirea din sala de judecată, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Liderul Partidului Politic „Democrația Acasă” a venit cu mai multe acuzații, fără însă a da nume.

„Cei care au fugit de acasă controlează în continuare justiția. Ei vor să revină acasă și înțeleg că doar destabilizarea pe care o vor organiza le poate permite ca să revină la Chișinău. Ei au nevoie pentru că nu sunt credibili (…). Am primit propuneri ca prin intermediul live-urilor să chem lumea la protest. Eu în seara de 11 ianuarie am spus societății să nu iasă la proteste, pentru că sărăcia asta nu este de astăzi și protestele astea n-o să ducă la nimic. Ei vor prin proteste să ceară demisia Guvernului, a lui Spînu și a lui Gavriliță. La învestirea unui nou Guvern să creeze tensiuni în cadrul PAS, să scoată din PAS vreo 20-25 de deputați și să renegocieze un nou Guvern.

Mi-au propus, iar ei cred că eu sunt prostul satului. Mi-au propus și funcția de ministru numai să mă implic în destabilizare și să chem lumea la protest. Pe 11 ianuarie am spus tot ce am crezut, iar pe 12 ianuarie, după miezul nopții, a venit CNA-ul la ușă. Îi întreb pe ăștia de la guvernare: au habar cum lucrează CNA-ul? Am întrebat cine este la ușă și tăceau. Până am chemat poliția. A venit poliția și mi-a confirmat că este CNA la ușă și în izolator am primit propuneri că, dacă o să-mi recunosc vina și o să îmi asum că am organizat un grup criminal împreună cu Nedelea prin 2005, când eu pe atunci nici nu știam în care parte se află Durlești, ei în 24 de ore mă vor trimite la domiciliu și îmi anulează toate dosarele, dar eu să trec și să lucrez cu ei. Probabil că sunt mai mulți băieți care au interese. Îmi dau seama că lucrurile nu sunt așa simple. Viorel Morari nu lucrează numai pentru PAS, el mai lucrează pentru cineva (…). Ei pregăteau scenarii exact ca în Kazahstan, dar eu nu mă bag în așa chestii. Eu am preferat să merg în pușcărie decât să fac jocul bandiților”, a declarat Vasile Costiuc la ieșirea din sala de judecată.

Consilierul municipal, Veaceslav Nedelea și liderul Partidului Politic „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetați în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Durlești. O decizie în acest sens a fost adoptată vineri, 14 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, fostul șef al PA Viorel Morari a calificat acuzațiile aduse de Vasile Costiuc drept „false și grave” și a spus că acestea „necesită a fi investigate de organele competente”.

Nedelea și Costiuc sunt bănuiți că ar fi acționat în interesele unui grup organizat și că ar fi participat la tranzacții fictive, în urma cărora zeci de terenuri au intrat în posesia membrilor familiei, rudelor și apropiaților fostului primar de Durlești, iar pentru că ar fi participat la această schemă ar fi fost remunerați financiar.

