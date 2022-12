VIDEO Comisia Pre-Vetting a audiat alți doi candidați la funcția de membru al CSM: Judecătorii Marina Rusu și Mihail Bușuleac au răspuns la întrebările referitoare la integritatea financiară și etică

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia pre-vetting) a audiat miercuri, 14 decembrie, alți doi candidați pentru funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este vorba despre judecătoarea din cadrul Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, Marina Rusu și judecătorul din cadrul Judecătoriei Cahul, sediul Centru, Mihail Bușuleac.

Înregistrările video de la audierile lui Mihail Bușuleac și a Marinei Rusu au fost publicate joi, 15 decembrie, de Comisia Pre-Vetting.

Astfel, potrivit Comisiei Pre-Vetting, judecătoarea Marina Rusu a răspuns la întrebările membrilor Comisiei referitoare la incidente de integritate etică și financiară, având acces la materialele evaluării, în măsura permisă de lege și ținând cont de interesele candidatei și ale persoanelor sau organizațiilor care au furnizat informații despre aceasta.

Înregistrarea audierii judecătoarei Marina Rusu

În cadrul interviului, judecătorul Mihail Bușuleac a avut ocazia să clarifice neclaritățile referitoare la integritatea sa financiară și etică, rămase în rândul membrilor Comisiei în urma comunicării scrise din perioada evaluării, potrivit Comisiei Pre-Vetting.

Înregistrarea audierii judecătorului Mihail Bușuleac

Potrivit regulamentului, decizia cu privire la rezultatul evaluării candidaților va fi emisă de către Comisia Pre-Vetting în cel mult o lună de la încheierea audierii.

Marina Rusu este judecătoare la Judecătoria Cahul din februarie 2012. În 2019, 2020 și 2021 a solicitat CSM să fie transferată la o instanță din Chișinău, unde locuiește împreună cu soțul și cei șase copii, însă în toate cazurile solicitările au fost refuzate. În 2019, judecătoarea a contestat în instanță hotărârea CSM prin care i-a fost respinsă cererea de transfer. CA Chișinău a respins cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată. Dosarul a ajuns la CSJ, care a declarat inadmisibilă contestația judecătoarei.

Marina Rusu despre încheierea CSJ: „Aștept decizia CSJ și vreau să mă adresez la CtEDO. Atunci când CSM nu găsește și nici nu răspunde necesităților judecătorilor de a fi transferați mai aproape de locul de trai, este ceva demotivant și neconstructiv. Voi depune și alte solicitări de a fi transferată. Nu este normal ca un judecător să lucreze în condiții inumane, când 8 ore lucrează și 8 ore le petrece pe drum”.

Magistrata a contestat și decizia CSM din 2021 prin care i s-a refuzat solicitarea de a fi transferată.

În 2020, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a constat că CSM a discriminat magistrata pe criteriul de gen și maternitate în realizarea dreptului de muncă în momentul audierii judecătorilor participanți la concursul pentru transfer într-o altă instanță de același nivel.

În octombrie 2020, judecătoarea a fost pedepsită disciplinar cu „avertisment”. Procedura fusese inițiată în urma unor plângeri depuse de mai mulți deținuți din Penitenciarul nr. 1, Taraclia, prin care aceştia s-au plâns pe faptul că judecătoarea ar tergiversa examinarea cererilor înaintate de ei. Inițial procedura a fost încetată, prin hotărârea CD, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Însă, Pavel Midrigan, membru al CD, și-a exprimat dezacordul, astfel hotărârea a fost contestată, iar magistrata s-a ales cu sancțiune. Printr-o hotărâre adoptată în noiembrie 2021, CA Chișinău a anulat decizia CSM privind sancționarea judecătoarei, însă CSM a depus contestație la CSJ.

Marina Rusu: „În vara anului 2020 am depus o declarație despre discriminarea mea. A urmat decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității prin care s-a constatat că eu am fost discriminată. Atunci eu am solicitat retragerea mandatelor membrilor CSM care au admis discriminarea, iar Inspecția Judiciară a contestat hotărârea Colegiului Disciplinar la 6-7 luni de la emitere, CSM a examinat și a anulat hotărârea CD și m-a sancționat. După mine, asta s-a întâmplat ca un act de răzbunare”.