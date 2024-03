ULTIMA ORĂ Magistrata de la Judecătoria Chișinău Maria Tertea, prinsă în flagrant cu mită, rămâne în libertate, deși a fost recunoscută vinovată de trafic de influență. Detalii din decizia primei instanțe

Magistrata Maria Tertea de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care anterior a fost reținută în flagrant cu mită, a fost găsită vinovată de prima instanță pentru comiterea traficului de influență. Totuși, judecătoarea eliberată din funcție în martie 2022 va rămâne în libertate, pedeapsa de 5 ani de închisoare fiind suspendată condiționat. Și în privința persoanei acuzată că a mituit-o pe judecătoare a fost emisă o sentință asemănătoare.

Procurorul care a reprezentate acuzarea de stat solicitase instanței o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu reținerea magistratei în sala de judecată, iar cei doi avocați ai Mariei Tertea au solicitate emiterea unei sentințe de achitare.

Conform deciziei Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni, din 14 martie, Maria Tertea a fost recunoscută vinovată de comiterea:

Astfel, instanța a hotărât cumularea pedepselor și stabilirea unei pedepse definitive în formă de închisoare pe un termen de cinci ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Completul de judecată a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea, stabilită Mariei Tertea, pe un termen de probațiune de 4 patru ani, „dacă în termenul de probă, aceasta nu va săvârși o nouă infracțiune și va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat”.

În plus, judecătoarea a rămas fără dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de cinci ani, deși procurorul solicitase privarea de acest drept pentru zece ani.

Instanța de judecată a mai dispus trecerea în folosul statului a sumei de 10 000 de dolari, echivalentul a 176 391 de lei, ca bani rezultați din infracțiune.

Împreună cu judecătoarea Maria Tertea a fost recunoscut vinovat Ilie Vainrub, inculpat, la fel, pentru trafic de influență, mai exact de promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, când respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine sau funcţionar internaţional.

Potrivit rechizitoriului, Maria Tertea, la începutul lunii martie a anului 2021, având intenția de a primi bani de Ilie Vainrub, reprezentantul SRL „Fortuna Plus” aflată în procedura de insolvabilitate, cunoscând că ultimul dorește să soluționeze cauza civilă privind cererea de chemare în judecată de declarare a nulității contractului de cesiune a creanței din 2 iulie 2020 încheiat între BC „Moldova Agroindbank” SA și FPC ,,Ivaro” SRL, aflată în procedura judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Alexandru Sandu, ar fi pretins de la Vainrub suma de 15 000 de dolari, susținând că are influență asupra persoanei cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale.

Asemănător, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicat, lui Vainrub i-a fost aplicată o pedeapsă definitivă în formă de închisoare pe un termen de cinci ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Doar că pedeapsă i-a fost suspendată condiționat, pe un termen de probațiune de patru ani. În același timp, Vainrub nu are dreptul să ocupe funcții publice pe un termen de cinci ani.

„Analizând declarațiile inculpaților și martorilor date în ședința de judecată, studiind multilateral, complet şi obiectiv materialele cauzei penale, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității şi veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor în temeiul art. 101 Codul de procedură penală, instanța de judecată ajunge la concluzia că vina inculpatului Maria Tertea pentru comiterea acțiunilor prejudiciabile incriminate a fost deplin dovedită în ședința de judecată, acțiunile acesteia întrunind sub aspect obiectiv și subiectiv semnele constitutive ale componenței de infracțiune stabilite la art. 326 alin. (2) lit. c) din Codul penal, individualizată prin: pretinderea, primirea, personal, de bani, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influentă asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite cu primirea de bunuri în proporții mari.

La fel, acțiunile inculpatei Maria Tertea întrunesc sub aspect obiectiv și subiectiv semnele constitutive ale componenței de infracțiune stabilite la art. 326 alin. (1) din Codul penal, individualizată prin: pretinderea, personal, de bani, pentru o altă persoană, de către o persoană care susține că are influentă asupra unei persoane cu funcție de demnitate publică, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite”, se arată în decizia Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni.