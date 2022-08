Socialistul Vlad Batrîncea susține că va contesta în instanță actul ANI prin care a fost constatată o diferență de peste 700 de mii de lei între veniturile și cheltuielile declarate de deputat pentru anul 2019

Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, susține că va contesta în instanță actul Autorității Naționale de Integritate (ANI), prin care a fost constatată existența unei diferențe substanțiale nejustificate între venituri și cheltuieli, în mărime de peste 700 000 lei, urmare a controlului averii pentru anul 2019 inițiat în baza unei sesizări.

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul oficial al PSRM, socialistul Vlad Batrîncea susține că actul de constatare al ANI „este un act bazat exclusiv pe percepții subiective și nu pe circumstanțe de fapt și de drept”, iar „scopul de bază al acestei acțiuni, este atacul mediatic” împotriva sa și împotriva echipei Partidului Socialiștilor.

„Am examinat așa numitul act de constatare al ANI și am stabilit că este un act bazat exclusiv pe percepții subiective și nu pe circumstanțe de fapt și de drept. (…) Niciodată nu am ascuns și nu am de gând să ascund averea mea. Tot ce am este la vedere și este declarat conform legii.