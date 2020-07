PG a inițiat proces penal în baza plângerii deputatului Ștefan Gațcan

Responsabilii din cadrul Procuraturii Generale susțin că au recepționat joi, 2 iulie, plângerea deputatului Ștefan Gațcan privind pretinsele presiuni și intimidări din partea anumitor persoane pentru a-l determina să renunțe la mandat. Astfel, în baza plângerii deputatului, dar și a demersului Partidului Pro Moldova, Procuratura Generală a declanșat vineri, 3 iulie, un proces-penal în care urmează a fi stabilite toate circumstanțele cazului.

„Procesul penal a fost inițiat în baza art.274 Cod de procedură penală, procurorii urmând să efectueze o serie de investigații pentru a se decide dacă există în acțiunile celor implicați o bănuială rezonabilă cu privire la elementele constitutive ale vreunei infracțiuni”, anunță PG.

Miercuri, 1 iulie, Pro Moldova a publicat un mesaj prin care a anunțat că noul lor coleg Ștefan Gațcan a depus marți, 30 iunie, o plângere la Procuratura Generală în care și-a exprimat îngrijorarea legată de integritatea sa fizică, precum și a membrilor familiei lui, menționând că este șantajat și amenințat pentru a renunța la mandatul de deputat în Parlamentul de la Chișinău. În acest context, deputații Pro Moldova au postat pe Facebook fotografii cu plângerea semnată de Gațcan.

În plângerea semnată de Gațcan și făcută publică de Pro Moldova, acesta menționează că marți, 30 iunie, după ce a anunțat că a părăsit PSRM și a aderat la Pro Moldova, în timp ce se deplasa pe o stradă din capitală mașina sa a fost trasă pe dreapta și a urmat o sesiune de amenințări, inclusiv din partea deputaților Corneliu Furculiță și Vlad Bătrâncea.

„La mine în automobil au urcat Vlad Bătrâncea și Corneliu Furculiță. Când au urcat în mașină, Corneliu Furculiță avea în mână o filă de format A4. Persoanele care au urcat în automobil, au insistat să semnez cererea, care era dactilografiată din numele meu, privind depunerea mandatului de deputat din Parlamentul R. Moldova. Cu această cerere a urcat în automobil Corneliu Furculiță.

Deoarece eu categoric am refuzat, am fost amenințat că în privința mea și a membrilor familiei mele se vor face presiuni prin intermediul organelor de drept, surselor mass-media, va fi ponegrită imaginea mea profesională și personală, vor fi pornite cauze penale. La fel s-a spus că pe fiecare gard va fi scris numele meu însoțit de expresii înjositoare, se vor aduce organizat oameni în stradă și la domiciliul meu, pentru a mă intimida cu scopul să mă dezic de mandatul de deputat. La fel, am fost amenințat cu aplicarea forței fizice în privința mea și a membrilor familiei mele”, se menționează în plângere.

Tot în plângere, Gațcan a menționat și despre protestul organizat la centrul medical „Extramed” cu coroane funerare aduse de activiștii PSRM.