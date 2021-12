Reacția lui Alexandr Stoianoglo după ce PG a anunțat că i-a înaintat învinuiri pe alte două capete de acuzare

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține că „așa-numitele capete de acuzare anunțate de Procuratura Generală (PG) de care este acuzat – încălcarea inviolabilității vieții personale și divulgarea datelor urmăririi penale – este răspunsul guvernării în raport cu opinia Comisiei de la Veneția cu privire la modificările operate la Legea Procuraturii”.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Alexandr Stoianoglo susține că autoritățile, dar și procuratura „trăiesc într-o altă dimensiune, departe de realitate” și că „nimeni din R. Moldova nu va asculta recomandările Comisiei de la Veneția”.

„Procuratura Generală a informat publicul despre următoarea sa șmecherie – au fost inițiate încă două cauze penale împotriva lui Alexander Stoyanoglo. Se pare că autoritățile, procuratura, trăiesc într-o altă dimensiune, departe de realitate. (…) Totuși, se pare că nimeni din Republica Moldova nu va asculta recomandările nimănui, acum toată puterea gândurilor guvernului este îndreptată spre cum să ocolească totul. Din anumite motive, noi moldovenii credem că suntem întotdeauna mai deștepți și vicleni decât alții…(…) „Așa-zisele” cazuri penale de azi sunt un fel de răspuns la autoritățile Comisiei de la Veneția, au zis uite – pe cine protejați și ce probleme are Procurorul General cu legea”, se menționează în mesajul postat de către procuurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo.

Comisia de la Veneția a emis la 13 decembrie o opinie critică cu privire la modificările operate la Legea cu privire la Procuratură și a recomandat autorităților de la Chișinău să revizuiască anumite decizii din legea aprobată. Două dintre principalele recomandări sunt revizuirea substanțială a procedurii de evaluare a performanțelor procurorului general și reîncadrarea procurorului general al R. Moldova în componența Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) cu calitate de membru de drept. Detalii aici

Citiți și: Cum (nu)va afecta avizul Comisiei de la Veneția activitatea Comisiei de evaluare a performanțelor procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo? Ministrul Justiției: „Vom pune avizul Comisiei de la Veneția în acord cu legea fără doar și poate”

Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo este cercetat pe alte două capete de acuzare. Vasile Plevan, procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), a pornit, la 29 noiembrie curent, urmărirea penală pe capetele de acuzare: încălcarea inviolabilității vieții personale și divulgarea datelor urmăririi penale. Detalii aici

La 11 decembrie, CSP l-a desemnat pe Vasile Plevan pentru a examina pretinse acțiuni ilegale ale procurorului general suspendat, după ce fostul șef al PA Viorel Morari a înaintat un demers în acest sens.

În demersul înaintat, Viorel Morari a invocat că, în cadrul unui briefing de presă, Alexandr Stoianoglo, care exercita funcția de procuror general, ar fi făcut publice informații care constituie obiect de cercetare într-un dosar penal în care este vizat, aducându-i „atingere vieții personale” și „încălcând secretul anchetei”.

În discursul său, Stoianoglo susținea că fostul șef al PA Viorel Morari a fost cel care a expediat informații „reprezentanților puterii pentru a manipulat opinia publică și mai continuă să o facă pentru a discredita activitatea Procuraturii și a procurorului general”.

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie a fost plasat în arest la domiciliu, termenul fiind prelungit de mai multe ori.

Pe 3 decembrie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu, pe numele lui Stoianoglo, pe un termen de 20 zile. La 9 decembrie, Curtea de Apel (CA) Chișinău a înlocuit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu aplicată procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo cu liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile.

Stoianoglo este cercetat penal pe cinci capete de acuzare – abuz de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Urmărirea penală pe capătul de acuzare privind depășirea atribuțiilor de serviciu a fost trimisă în judecată.

Prima ședință de judecată la care va fi examinată cauza penală în care procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu a fost programată pentru 27 decembrie curent.