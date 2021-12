Procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo este cercetat pe alte două capete de acuzare. Vasile Plevan, procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), a pornit, la 29 noiembrie curent, urmărirea penală pe capetele de acuzare: încălcarea inviolabilității vieții personale și divulgarea datelor urmăririi penale. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de procurora responsabilă de comunicarea cu mass-media a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec.

La 11 decembrie, CSP l-a desemnat pe Vasile Plevan pentru a examina pretinse acțiuni ilegale ale procurorului general suspendat, după ce fostul șef al PA Viorel Morari a înaintat un demers în acest sens.

În demersul înaintat, Viorel Morari a invocat că, în cadrul unui briefing de presă, Alexandr Stoianoglo, care exercita funcția de procuror general, ar fi făcut publice informații care constituie obiect de cercetare într-un dosar penal în care este vizat, aducându-i „atingere vieții personale” și „încălcând secretul anchetei”.

În discursul său, Stoianoglo susținea că fostul șef al PA Viorel Morari a fost cel care a expediat informații „reprezentanților puterii pentru a manipulat opinia publică și mai continuă să o facă pentru a discredita activitatea Procuraturii și a procurorului general”.

Procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie a fost plasat în arest la domiciliu, termenul fiind prelungit de mai multe ori.

Pe 3 decembrie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au prelungit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu, pe numele lui Stoianoglo, pe un termen de 20 zile. La 9 decembrie, Curtea de Apel (CA) Chișinău a înlocuit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu aplicată procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo cu liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile.

Stoianoglo este cercetat penal pe cinci capete de acuzare – abuz de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Urmărirea penală pe capătul de acuzare privind depășirea atribuțiilor de serviciu a fost trimisă în judecată.

Prima ședință de judecată la care va fi examinată cauza penală în care procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu a fost programată pentru 27 decembrie curent.