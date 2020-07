Prima ședință de judecată în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, amânată. Motivul pentru care apărătorii au cerut recuzarea judecătorului de caz

Prima ședință de judecată în dosarul lui Constantin Țuțu, în care fostul deputat democrat este învinuit de trafic de influență și care urma să aibă loc joi, 23 iulie, la Judecătoria Chișinău a fost amânată.

Apărătorii fostului parlamentar democrat susțin că ședință a fost amânată după ce avocații au cerut recuzarea judecătorului de caz, Ion Morozan.

Solicitat de căre ZdG, Viorel Berliba, unul dintre avocații lui Țuțu, ne-a comunicat că cererea de recuzare a magistratului a fost depusă după ce însuși judecătorul Ion Morozan le-a comunicat participanților la ședință ca fiul său activează în cadrul Procuraturii Anticorupție, motiv pentru care anterior a fost recuzat de mai multe ori.

„Ședința de judecată de astăzi a fost amânată. În cadrul ședinței de judecată de astăzi am fost informați inițial, de către judecător, chiar în ședință, precum că fiul dumnealui activează în cadrul Procuraturii Anticorupție, susține învinuiri. Astfel, judecătorul ne-a comunicat că a fost recuzat de mai multe ori pe acest temei și cererile, de principiu, au fost admise, fapt care ne-a solicitat poziția – dacă nu avem recuzări împotriva dumnealui. După o consultație între echipa de avocați și clientul nostru, am decis că este un temei ca să-l recuzăm pe judecător, dacă asemenea cazuri au avut loc anterior. Sunt niște lucruri obiective despre care am fost informați chiar în instanță de către judecător. Astfel, am decis că dacă au fost admise asemenea cereri de recuzare, înseamnă că sunt temeiuri obiective de a ne expune referitor la imparțialitatea acestui judecător și am decis ca să depunem o cerere de recuzare a judecătorului. În urma acestui fapt, a fost depusă și recuzarea. Astăzi urma să aibă loc prima ședință de judecată”, ne-a comunicat Viorel Berliba, unul dintre avocații fostului deputat democrat.