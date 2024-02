Prima declarație a procurorului care a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, anulat de CSP. „Acest fapt ar putea crea dubii asupra eficienței acestor proceduri”

„Este prematur să mă expun la această etapă asupra hotărârii CSP. Voi putea să mă expun după ce voi studia argumentele raportate la temeiurile legale care au justificat aceasta soluție. În egală măsură consider prematur să mă expun dacă voi contesta această hotărâre. Ar fi dezamăgitor pentru întreg corpul de procurori și desigur pentru societate dacă CSP a constatat că evaluarea dată de unii membri CSP a fost viciată mai ales în condițiile în care există posibilitatea ca ei sa fi fost verificați in cadrul procedurilor de pre-vetting și considerați integri. Acest fapt ar putea crea dubii asupra eficienței acestor proceduri. Pentru moment nu am o înțelegere clară cât de gravă ar fi fost aceasta potențială viciere a rezultatelor concursului. Sunt procuror și în expunerile mele mă bazez pe probe, sursa cărora poate fi verificată, de aceea nu sunt în măsură să mă expun daca decizia de astăzi a fost influențată politic. Cel puțin în privința mea astăzi au fost înlăturate toate dubiile că unii din membrii CSP m-ar fi favorizat, mai degrabă publicarea punctajului arată că unii membri au dat un punctaj inexplicabil de mic pentru mine”.