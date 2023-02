Zelenski anunță că Ucraina a interceptat „planul pentru destabilizarea R. Moldova de către Serviciul de Informații rus”. SIS confirmă recepționarea informațiilor

Ucraina a interceptat planul Federației Ruse de destabilizare a R. Moldova. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, acesta prevedea preluarea controlului asupra statului. Declarațiile au fost confirmate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, care a comunicat că „au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului R. Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice”.

„Am vorbit recent cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, și am informat-o că am interceptat planul pentru destabilizarea R. Moldova de către Serviciul de Informații rus. Aceste informații arată cine, unde și cum va destabiliza democrația din R. Moldova și va institui controlul asupra țării. Nu am avut nici un dubiu, în momentul în care primit acest document și am înțeles de unde venea. Am avertizat imediat R. Moldova despre aceste pericole pentru a o proteja, sunt sigur că oricare dintre voi ar fi făcut la fel. Nu știm dacă Moscova a dat, cu adevărat, ordinul să fie implementat planul împotriva R. Moldova, dar am interceptat acest plan, l-am recunoscut, și l-am văzut ca fiind foarte asemănător cu cel pe care îl aveau împotriva Ucrainei”, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European din 9 februarie.