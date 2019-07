LIVE/ În timp ce membrii CSM se aflau în ședință, afară se protesta: „Mafia la putere”

Pe ordinea de zi a ședinței plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) figurează 17 subiecte, dintre care zece vizează concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de judecători, președinți și vicepreședinți de instanțe.

Ora 12.25: Ședința CSM a luat sfârșit.

Ora 12.20. În timp ce membrii CSM discutau ultimele subiecte de pe ordinea de zi, afară au început să se audă șuierături și scandări de protest: „Mafia la putere”.

Ora 12.15. Prin votul plenului CSM a fost acceptată cerere de eliberare din funcția de inspector-judecător Inspecției Judiciare a CSM, Nicolae Clima, înlăturat la 25 iunie din această funcție după nota informativă depusă de judecătorul Mihai Murguleț.

Totodată, a fost „înlăturat” din funcție și Nicolae Clima, inspector-judecărtor principal în cadrul Inspecției Judiciare.

Ora 12.00: Magistratul Judecătoriei Criuleni, Alexandru Motricală, este desemnat câștigător al concursului pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni.

Ora 11.38: Judecătorul Andrei Mironov este promovat la Curtea de Apel Comrat. Candidatura urmează a fi aprobată de președintele Igor Dodon.

Ora 11.25: Viorel Pușcaș și Oxana Mironov au fost numiți judecători la Curtea de Apel Bălți. Candidaturile acestora urmează a fi aprobate de președintele țării, Igor Dodon.

Ora 11.05: Este examinat subiectul privind concursul pentru ocuparea a două funcții de judecător la CA Bălți.

Ora 11.00: Subiectele cu privire la desfășurarea concursurile pentru suplinirea funcţiei administrative vacante la Curtea de Apel Bălți, CA Comrat, Judecătoria Comrat, Judecătoria Soroca, Judecătoria Cahul și Judecătoria Cimișlia sunt amânate pe motiv că la acestea s-au înscris doar câte un singur candidat.

Ora 10.50: Sunt propuși președintelui țării, pentru numire în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, magistrații: Ina Dutca, Angela Braga, Marcel Juganari, Elena Cojocari și Ruxanda Pulbere.

Ora 9.40: Este examinat subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 6 funcţii vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Ora 9.15: Se examinează subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 6 funcţii vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Examinarea subiectului a fost amânată.

La concursul pentru șase funcții vacante de magistrat la CSJ candidează șase judecători.

Ora 9.10: Nicolae Clima, președintele Inspecției judiciare a CSM, înlăturat din funcție după o notă informativă depusă de judecătorul Mihai Murguleț, a depus o cerere de încetare a mandatului de inspector judiciar.

În același timp, Ion Druță, președintele Curții Supreme de Justiție, și Radu Țurcan, președintele Judecătoriei Chișinău, ambii înlăturați din funcțiile administrative după aceeași notă informativă a judecătorului Murguleț, au contestat în instanță decizia CSM din 25 iunie, privind „înlătuarea” și solicită suspendarea până la pronunțarea unei hotărâri.

Ora 9.07: Ședința se declară deschisă. Agenda poate fi accesată AICI.