(Foto) Flash-mob pentru dreptate și drepturi: „Am cerut toleranță zero față de acțiunile de tortură”

Un grup de activiști Amnesty International Moldova a protestat astăzi, 1 noiembrie, în fața Direcției Generale de Poliție Chișinău, contra actelor de tortură și a tratamentului inuman și degradant, aplicat persoanelor din custodia statului. Acțiunea vine după ce deținutul Andrei Brăguță a decedat, fiind în custodia statului.

„A fost un flash-mob organizat mai mult de activiștii noștri Amnesty, care zi de zi văd știrile despre ceea ce se întâmplă în Moldova, în special la capitolul rețineri și maltratări din anul 2017. Nu vorbim de 2009, ci vorbim de acest an, și nu doar de cazul Andrei Brăguță care a fost omorât în timp era în custodia statului. În decurs de două săptămâni, un tânăr cu dizabilități mintale, practic a fost ucis în penitenciar. Noi am adus acest mesaj în fața Direcției Generale de Poliție, ca să arătăm că anume în acest loc persoanele reținute sunt aduse pentru trei zile și supuse procedurilor penale: audieri, percheziții. Noi nu știm ce se întâmplă mai departe cu aceste persoane. Uneori ele sunt bătute și uneori chiar omorâte, în diverse circumstanțe. Am cerut să se înceteze această practică, am cerut un proces echitabil și am cerut toleranță zero față de acțiunile de tortură”, susține Igor Stoica, coordonator Program „Profesioniştii pentru Drepturile Omului” de la Amnesty International Moldova.