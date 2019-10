„Dosarul ambulanțelor”: Directorul CNAMUP va sta în arest până la 14 noiembrie. Ce spune procurorul

Curtea de Apel Chișinău a decis luni, 28 octombrie, schimbarea măsurii preventive în cazul directorului Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Boris Golovin, care a fost plasat, la 17 octombrie, în arest la domiciliu. Astfel, instanța a decis că fostul deputat democrat va sta în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA) până la 14 noiembrie.

Procurorul Mihail Ivanov a explicat pentru ZdG că arestul la domiciliu i-ar putea permite lui Golovin să influențeze alte persoane în cadrul urmăririi penale.

Ivanov mai spune că unele date, precum cele privind starea de sănătate, nu erau probate și nu puteau fi deduse din materialele existente în momentul examinării demersului.

„Măsura preventivă arestul la domiciliu este o măsură alternativă a arestării preventive și se aplică în cazuri excepționale, atunci când se impune aplicarea arestării preventive, însă, din cauza vârstei înaintate, a stării sănătății sau a altor circumstanțe învinuitul nu poate fizic să se afle sub măsură de arest preventiv. Noi am considerat că nu sunt aceste circumstanțe și am contestat cu recurs”, a precizat procurorul.