Demis acum 11 ani, un ex-judecător va fi repus în funcție și va primi salariile pentru toată această perioadă. Decizia CSM

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, care a fost demis din funcție, cu aproape 11 ani în urmă, va fi restabilit în funcție. O decizie în acest sens a fost aprobată luni, 7 iulie de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Odată cu decizia de restabilire în funcția de judecător, CSM a dispus și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada

suspendării din funcție.

Potrivit CSM, Sorbalo ar urma să primeasca în jur de 4 milioane de lei.

„Se admite cererea ex-judecătorului de instrucție Stanislav Sorbalo, referitor la restabilirea în funcție cu achitarea salariului și tuturor drepturilor. Se remite decizia CSM președintelui R. Moldova pentru decretul respectiv”, a comunicat președintele CSM.

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009.

La 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.

Tot în ședința de astăzi, CSM a aprobat cererea judecătorului Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei, referitor la reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada

suspendării din funcție.

Eugen Popovici

Judecătorul Eugen Popovici de la Judecătoria Orhei a fost suspendat anterior din funcție pentru că era anchetat penal. Cererea acestuia a fost examinată și în ședințele anterioare ale CSM, fără a fi luată o decizie.

Potrivit raportorului, Anatolie Galben, membru al CSM, Popovici a fost suspendat din funcție la 13 noiembrie 2018, iar la 5 mai curent Procuratura Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmărire penală, în acest caz, ordonanța nefiind contestată, „alt temei de a ține persoana suspendată nu este și unica soluție este de a anula suspendarea și reîncadrarea în funcție”.