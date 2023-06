Cine sunt cei 10 candidați la funcția de membru în CSP, în privința cărora Comisia Pre-Vetting a emis până acum hotărâri. Cum au decurs audierile

Comisia Pre-Vetting a emis până în prezent hotărâri în privința a 10 candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Doi candidați au promovat evaluarea integrității, patru nu au promovat, iar alți patru s-au retras din concurs sau nu au depus în termenii stabiliți actele obligatorii prevăzute de lege, astfel că nici ei nu au promovat evaluarea.

Potrivit Comisiei Pre-Vetting, printre subiectele abordate în cadrul audierilor au fost sursa mijloacelor financiare folosite de candidați la achiziționarea de bunuri și proprietăți, diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile suportate, precum și situațiile în care nu au fost reflectate unele aspecte în declarațiile de avere și interese depuse la Autoritatea Națională de Integritate.

ZdG vă prezintă cine sunt cei 10 procurori în privința cărora au fost emise decizii de către Comisia Pre-Vetting și cum a decurs audierea lor.

Dumitru Obadă activează în organele procuraturii din anul 2011. În prezent deține funcția de agent guvernamental al R. Moldova în fața CtEDO. Anterior, el a deținut funcția de procuror șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Dumitru Obadă a fost audiat de Comisia Pre-Vetting pe 21 aprilie, în contextul procesului de evaluare a integrității financiare și etice a candidaților la funcția de membru în organul de autoadministrare al procurorilor. Iar la începutul lunii mai Comisia Pre-Vetting a anunțat rezultatul evaluării în privința lui Dumitru Obadă. Potrivit Comisiei, procurorul a promovat evaluarea, întrunind „criteriile de integritate etică și financiară”.

Candidatul la funcția de membru în CSP a fost întrebat în timpul audierilor despre un aspect financiar și etic – faptul că nu a declarat cheltuielile de chirie pentru activitatea soției sale în modul prevăzut de legislație.

Conform Comisiei, în actul de avere pentru ultimii cinci ani, pe care Dumitru Obadă l-a prezentat pe 3 februarie 2023 în cadrul procesului de evaluare, el a declarat diverse cheltuieli legate de biroul notarial al soției sale.

La întrebările Comisiei, în cadrul rundelor de întrebări scrise și în timpul audierilor cu privire la diferența dintre sumele cheltuielilor de chirie din declarația pentru ultimii cinci ani a candidatului și din declarațiile sale la SFS, Dumitru Obadă a explicat că sumele pe care le-a furnizat în declarația sa pentru ultimii cinci ani erau estimări ale valorii chiriei plătite și că nu a primit informații cu privire la costurile reale de chirie de la contabil atunci când a depus declarația. Ca răspuns la întrebările scrise ale Comisiei, Dumitru Obadă a furnizat contractele de locațiune pentru perioada 2017 – 2021, precum și documentele privind calculul cheltuielilor de chirie pentru anul 2017.

Rodica Ciobanu, candidata propusă de Academia de Științe, deține în prezent funcția de directoare a Departamentului Drept Public și totodată este conferențiară universitară la Universitatea de Stat din Moldova. Candidata este lectoră din 1999. Are aproape 25 de ani de experiență la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea Academiei de Științe din Moldova, inclusiv a deținut funcția de decană a Facultății Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe și manageră de proiect a Laboratorului de Cercetări Științifice a Universității de Stat din Moldova.

Rodica Ciobanu a fost cea de-a doua persoană care a promovat evaluarea integrității financiare și etice. În decizia emisă la 5 iunie Comisia a notat că nu a avut dubii serioase cu privire la integritatea etică a candidatei.

Ciobanu a fost întrebată în cadrul audierilor despre sursa mijloacelor bănești pentru donațiile/transferurile de la soacra sa către soțul ei în perioada 2010-2011 și 2016-2021.

În anul 2010, soțul candidatei a primit 5 000 de euro în numerar de la mama sa, în scopul construirii unei case de vacanță. În anul 2011, soțul candidatei a depus 57 500 de euro în contul său bancar de depozit. Ca răspuns la întrebările scrise ale Comisiei cu privire la sursa sumei de 57 500 de euro, Rodica Ciobanu a explicat că 20 000 de euro au provenit din vânzarea unui apartament situat în municipiul Chișinău și 37 500 de euro au provenit de la soacra sa.

Apartamentul a fost vândut în anul 2011 pentru circa 331 de mii de lei, estimativ 20 279 euro. Soțul candidatei deținea o doime din acest apartament, o pătrime aparținând fratelui său și o pătrime – mamei sale. Candidatei i s-a solicitat să explice de ce soțul ei a primit toată suma din tranzacția de vânzare, dacă deținea doar o doime din apartament. În răspunsurile scrise și în timpul audierilor, candidata a indicat că soacra și fratele soțului au contribuit cu partea lor din prețul de vânzare al apartamentului la construcția unei case de vacanță, unde vor locui când se vor întoarce din străinătate.

Ca răspuns la întrebările scrise și la cele din timpul audierilor, cu referire la sursa mijloacelor bănești pentru donațiile de 42 500 de euro ale soacrei candidatei în perioada anilor 2010-2011 și de peste 73 de mii de euro în perioada anilor 2016-2021, candidata a furnizat un certificat de la Serviciul de Asigurări Sociale din statul european în care soacra ei lucrează. Conform acestui document, în perioada anilor 2002-2011, soacra candidatei a avut un venit brut total de aproximativ 47 de mii de euro. Conform aceluiași certificat, în perioada anilor 2012-2020, soacra candidatei a realizat un venit brut total de peste 112 mii de euro.

În timpul audierilor, Ciobanu a declarat că a început construcția casei de vacanță în anii 2008-2009 și că familia ei locuiește acolo de la sfârșitul anului 2014. Candidata a prezentat planul construcției cu două etaje și o fotografie care arată două intrări separate ale casei de vacanță. Aceasta a mai explicat că imobilul a fost construit pe parcursul mai multor ani și, adițional la donațiile soacrei sale, au fost investite veniturile sale și ale soțului. Candidata propusă de Academia de Științe a menționat că din cauza perioadei îndelungate a lucrărilor de construcție, este imposibil să estimeze investițiile totale în casa de vacanță. Venitul net din salariile candidatei și soțului său în perioada 2007-2021 a însumat circa 5,3 milioane de lei.

Gheorghe Borș activează în organele procuraturii din septembrie 1998, atunci când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Hîncești. În prezent este procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale (PG), funcție pe care o deține din decembrie 2017. Comisia Pre-Vetting a anunțat pe 7 iunie rezultatul evaluării în privința candidatului la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit Comisiei, procurorul nu a promovat evaluarea, întrucât „nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică”.

Gheorghe Borș, procuror în cadrul PG, a fost audiat în calitate de candidat la funcția de membru în CSP în cadrul primei runde de audieri, care s-a desfășurat la sfârșitul lunii aprilie. Interviul public a durat puțin peste o oră, iar întrebările membrilor Comisiei adresate candidatului s-au referit la aspecte ce țin de integritatea financiară a acestuia.

Comisia Pre-Vetting a constatat că în 2012 Gheorghe Borș a achiziționat un apartament de 67 de metri pătrați, un teren și un garaj în orașul Hîncești, în valoare totală de aproximativ 189 370 de lei. Drept surse financiare pentru procurarea acestor proprietăți, procurorul a declarat economiile din salariul lui și al soției sale, 23 700 de lei din vânzarea unui teren, precum și o sumă de bani pe care a primit-o de la socrii săi. Procurorul a confirmat în timpul audierilor că în 2012 a făcut aceste achiziții.

În anul 2013, Gheorghe Borș, deja având apartamentul în proprietate, a contractat un împrumut de la o bancă în valoare de 160 de mii de lei, care i-a permis să returneze banii împrumutați de la socri și să efectueze unele reparații necesare în apartament. Potrivit Comisiei, între 2007-2012, procurorul și soția sa au avut doar venituri din salarii.

„În anul 2012 eu nu aveam un spațiu locativ. Nicio bancă din Hîncești, unde locuiam, nu dorea să-mi acorde credit, pentru că eu nu aveam niciun bun pe care să-l pun sub gaj. Atunci, tatăl soției avea anumite mijloace de bani primite ca remitențe de la fiica sa din Italia, sora soției și le-a transmis pentru păstrare în safeu la familia noastră, deoarece dânsul era mai în vârstă și nu avea condițiile respective, temându-se să nu fie furate. În anul 2012, noi, știind că este suma respectivă, am hotărât să procurăm apartamentul respectiv, iar ulterior, să facem dovada la bancă că avem un apartament, pentru că eu am fost la toate băncile și dânșii îmi spuneau că în afară că să ai bunul, trebuie banii utilizați pentru apartamentul respectiv. După ce am prezentat la bancă că deja am apartamentul în proprietate, dânșii mi-au acordat creditul respectiv de 160 de mii. A trecut un anumit timp și multe chestii nu prea mi le aduc aminte, dar cred că am avut nevoie de suma de 160 de mii de lei. Nu știu cursul euro cât era atunci când am schimbat ca să fie 160 de mii (…)”, a spus Gheorghe Borș.