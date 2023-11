CC a admis parțial sesizarea avocaților lui Stoianoglo. Articolul privind evaluarea performanțelor procurorului general, declarat neconstituțional

Magistrații Curții Constituționale (CC) au admis parțial sesizarea avocaților fostului procuror general Alexandr Stoianoglo și au declarat drept neconstituțional articolul din Legea cu privire la Procuratură care prevede evaluarea performanțelor procurorului general, în redactarea de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 280 din 6 octombrie 2022.

Astfel, Înalta Curte a declarat drept neconstituțional articolul în baza căruia au fost evaluate performanțele fostului procuror general. Decizia a fost pronunțată joi, 9 noiembrie, de președintele CC, Nicolae Roșca.

Reprezentanții CC au precizat că „articolul 311 alin. (5) din Legea cu privire la Procuratură, în redactarea de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 280 din 6 octombrie 2022, care îi deleagă Consiliului Superior al Procurorilor competența stabilirii criteriilor de evaluare a performanțelor Procurorului General, nu respectă exigența prevăzută de articolul 125 alin. (2) din Constituție, potrivit căreia Procurorul General poate fi demis „în condițiile legii, pentru motive obiective””.

Sursa doc: Iurie Mărgineanu/ Facebook

În cadrul unui briefing de presă, membrul CC Serghei Țurcan a explicat decizia Înaltei Curți.

Iurie Mărgineanu, unul dintre avocații fostului procuror general, a menționat pentru Ziarul de Gardă că Regulamentul privind procedura de evaluare a performanțelor lui Stoianoglo, dar și hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor prin care a fost aprobat regulamentul au fost contestate la Curtea de Apel Chișinău. Apărătorul consideră că ambele ar trebuie să fie declarate nule.

„(…) Noi am contestat atât Regulamentul în virtutea căruia trebuia să acționeze Comisia de evaluare. Ulterior am contestat procedura de adoptare a hotărârii de către Comisia de evaluare. Iar ulterior am contestat și hotărârea CSP-ului de adoptare a rezultatelor Comisiei (…). Ar trebui să fie declarat nul atât procedura de adoptare, cât și soluția CSP-ului (…)”, a declarat Mărgineanu.