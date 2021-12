Cazul adolescentei bătute de câteva tinere la Ciocana. Procurorii au cerut pedeapsă cu închisoare pentru două dintre minorele care și-au recunoscut vina. Data la care va fi pronunțată sentința

Două dintre cele trei tinere învinuite de huliganism, după ce în luna februarie curent au bătut o adolescentă de 16 ani în curtea unui centru comercial din sectorul Ciocana al Capitalei, și-au recunoscut vina, cazul lor fiind examinat în procedură simplificată. Cazul celei de-a treia inculpate va fi examinat separat în procedură generală întrucât aceasta nu-și recunoaște vinovăția.

Într-un comentariu pentru ZdG procurora Mariana Cherpec, responsabilă de comunicare în cadrul Procuraturii Generale, ne-a declarat că procurorul de caz a solicitat în privința celor două minore care și-au recunoscut vina o podeapsă cu închisoare pentru 6 luni și respectiv 1 an de închisoare cu executare.

În cazul uneia dintre inculpatele minore, învinuită de comiterea infracțiunii de huliganism, acuzatorul a cerut o pedeapsă sub forma de închisoare pe un termen de 6 luni, cu executarea pedepsei în Centrul de detenție pentru minori și tineri. În privința celei de a doua inculpate minore, învinuite pe doua capete de acuzare de huliganism și care,la fel și-a recunoscut vina, acuzatorul de stat a solicitat să îi fie aplicată pedeapsă sub forma de închisoare, pe un termen de 1 an, cu executare în același centru de detenție pentru minori.

Ședința de judecată în cadrul căreia urmează să fie pronunțată sentința în cazul celor două minore a fost programată pentru data de 31 ianuarie 2022.

„Decizia încă nu este. Pronunțarea sentinței s-a amânat pentru 31.01.2021, în privința a două inculpate minore, care merg în procedură simplificată, deoarece și-au recunoscut vinovăția. A treia minoră merge în procedură generală, deoarece nu își recunoaște vinovăția. Procesul judiciar s-a examinat în procedură simplificată prevăzută de art.364/1 din Codul de procedură penală, adică judecată pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, ținând cont de faptul că inculpatele și-au recunoscut vinovația integral. În cadrul ședinței de judecată, acuzatorul de stat a solicitat în privința uneia dintre inculpatele minore, învinuită de comiterea infracțiunii de huliganism, prevazută de art.287 al.2 din Codul penal, să îi fie aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 luni, cu executarea pedepsei în Centrul de detenție pentru minori și tineri. În privința celei de a doua inculpate minore, învinuite pe două capete de acuzare de huliganism, acuzatorul de stat a solicitat să îi fie aplicată pedeapsa sub formă de închisoare, pe un termen de 1 an, cu execuare în Centrul de detenție pentru minori și tineret”, a comunicat procurora Mariana Cherpec pentru ZdG.

La 30 martie curent reprezentanții Procuraturii Generale au emis o notă informativă prin care au anunțat că trei tinere cu vârstele de 14 ani au fost trimise pe banca acuzaților pentru huliganism, după ce la 7 februarie curent, împreună cu alte două fete, ar fi bătut o adolescentă de 16 ani, în curtea unui centru comercial din sectorul Ciocana al Capitalei. În cazul altor două fete urmărirea penală a fost încetată, anunțau procurorii în luna martie curent.

La 7 februarie, în mass-media și pe rețelele sociale au apărut imagini video în care un grup de tinere lovesc o altă adolescentă. Poliția a anunțat atunci că a dispus mai multe acțiuni în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor conflictului și a persoanelor implicate. Totodată, atunci oamenii legii au anunțat că a fost inițiat un proces penal.