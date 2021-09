VIDEO/ Proteste în Rusia împotriva unor fraude „colosale” în alegerile legislative, în timp ce Putin salută o „victorie convingătoare”

Peste 1 000 de ruşi au manifestat sâmbătă, 25 septembrie, la Moscova, la apelul Partidului Comunist, în semn de protest faţă de ceea ce criticii Kremlinului denunţă drept fraude masive în ultimele alegeri legislative, în timp ce Vladimir Putin saluta o „victorie convingătoare”, relatează Deutsche Welle.

Lideri din cadrul Partidului Comunist au susţinut discursuri într-o Piaţă Puşkin înţesată, în faţa unei mulţimi compacte şi calme, denunţând un scrutin „furat”.

Pushkin Square now. Communist Party supporters protesting the official election results. #Moscow pic.twitter.com/rYyjGF4XeX