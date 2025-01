UE reacționează la pretențiile lui Trump privind Groenlanda. Franța denunță o „formă de imperialism”, iar Danemarca îndeamnă la calm

Franța, Germania și Comisia Europeană au luat miercuri, 8 ianuarie, poziție față de afirmațiile președintelui ales al SUA, Donald Trump, care a formulat, în mod repetat, pretenții teritoriale asupra Groenlandei, cea mai mare insulă de pe planetă și un teritoriu autonom ce aparține Danemarcei, stat membru al Uniunii Europene și aliat în cadrul NATO, relatează Calea Europeană.

„Nu vă pot asigura cu privire la niciuna dintre cele două”, a declarat preşedintele ales, întrebat despre o eventuală recurgerea la forţa armată pentru a anexa Canalul Panama, arteră vitală a transportului maritim mondial, şi Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei. În cadrul unei conferinţe de presă la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, din statul Florida, Donald Trump a adăugat că cele două obiective sunt „foarte importante pentru securitatea economică” a SUA.

În reacția sa publică, Comisia Europeană a punctat că „nu va intra în detaliile” comentariilor lui Trump, în timp ce purtătorii de cuvânt ai instituției au fost solicitați în mod repetat să comenteze despre ce ar face în scenariul în care SUA ar ataca Groenlanda, care este un teritoriu autonom al Danemarcei.

„Este clar că suveranitatea statelor trebuie respectată”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anitta Hipper, adăugând că așteaptă „cu nerăbdare” să lucreze cu următoarea administrație americană pentru „o agendă transatlantică mai puternică”.

Răspunsul nu i-a liniștit pe jurnaliștii din sala de presă, deoarece au urmat mai multe întrebări pe această temă, unul dintre aceștia comparând chiar chestiunea cu perioada premergătoare invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, relatează Politico Europe.

Declarația lui Trump a stârnit o reacție „mai fermă” din partea Franței, unde ministrul de Externe Jean-Noel Barrot a declarat că UE nu va permite altor țări să atace frontierele sale suverane.

„Este evident că nu se pune problema ca Uniunea Europeană să lase alte națiuni ale lumii să îi atace frontierele suverane, indiferent cine sunt acestea. Suntem un continent puternic. Dacă mă întrebați dacă eu cred că Statele Unite vor invada Groenlanda, răspunsul meu este nu. Am intrat într-o perioadă în care supraviețuiește cel mai pregătit? Atunci răspunsul meu este da”, a spus Barrot, citat de Reuters .

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a guvernului francez Sophie Primas a denunţat „o formă de imperialism” ca reacţie la ameninţările cu anexarea Groenlandei ale lui Donald Trump.

Cancelarul german Olaf Scholz și-a exprimat surprinderea față de afirmațiile președintelui ales al SUA, arătând că partenerii europeni sunt de acord că inviolabilitatea frontierelor este un principiu fundamental al dreptului internațional, informează Reuters, citat de Hot News.

Cel mai înalt diplomat danez a îndemnat însă la calm după refuzul președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, de a exclude folosirea forței militare pentru a dobândi Groenlanda.

„Nu am impresia că ne aflăm în vreo criză de politică externă. Am impresia că președintele, în drumul său spre Casa Albă, are o atenție sporită asupra Arcticii. Cred că ne putem face cu toții o favoare și să reducem puțin pulsul”, a declarat ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, pentru presa daneză.