UE a organizat o conferință a donatorilor și a reușit să strângă 7 miliarde de euro pentru a sprijini victimele cutremurelor din Turcia și Siria

Uniunea Europeană a organizat luni, 20 martie, o conferință a donatorilor pentru a colecta fonduri pentru Turcia și Siria, care au avut de suferit în urma cutremurelor din februarie. Astfel, conferința donatorilor, desfășurată luni la Bruxelles, a reușit să strângă 7 miliarde de euro sub formă de granturi și credite pentru a sprijini victimele cutremurelor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că suma a „depășit așteptările”, calificând drept „remarcabil” rezultatul conferinței: „Sunt atât de bucuroasă să văd astăzi cum comunitatea internațională sprijină puternic eforturile de reconstrucție din Turcia şi Siria”, a adăugat șefa executivului UE.

Numai Comisia Europeană va contribui cu 1 miliard de euro la eforturile de reconstrucție din Turcia ca urmare a cutremurelor violente din luna februarie.

