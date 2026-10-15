Ucraina a lovit o rafinărie rusă, după ce Zelenski a declarat că „au terminat-o” cu armistițiul energetic al lui Trump, nerespectat de Rusia

Ucraina a lovit joi, 15 octombrie, o rafinărie de petrol rusă, după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul „a renunțat” să mai susțină încetarea focului asupra țintelor din sectorul energetic, anunțată de președintele SUA, Donald Trump, și ignorată de Rusia, scrie Reuters.

De la anunțul surprinzător al lui Trump de duminică, potrivit căruia Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile asupra țintelor din sectorul energetic, Kievul a suspendat atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe care Trump le acuză că sunt responsabile de creșterea prețurilor la motorină pe piețele mondiale.

Însă, în zilele care au urmat, Rusia a lansat o serie de atacuri mortale cu rachete și drone, inclusiv asupra unor ținte din sectorul energetic, precum centralele electrice, lăsând fără curent electric sute de mii de oameni.

Într-un interviu acordat ziarului Financial Times și publicat joi, Zelenski a declarat că răbdarea Ucrainei s-a epuizat.

„Restricția (privind atacarea rafinăriilor) a fost eliminată. Am terminat-o”, a declarat el pentru ziar.

Zelenski a precizat, de asemenea, că, în opinia sa, modificările aduse în această săptămână capacității versiunii militare a receptorilor Starlink de la SpaceX, care au limitat capacitatea Ucrainei de a-i utiliza pentru pilotarea dronelor sale, au reprezentat o decizie politică.

„Nu a fost o problemă tehnică, ci una de voință”, a declarat el pentru FT.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată peste noapte, șeful SpaceX, Elon Musk, a afirmat că utilizarea versiunii militare a Starlink, cunoscută sub numele de Starshield, depinde în ultimă instanță de Trump, în calitate de președinte al Statelor Unite.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA. Orice restricții privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, a scris Musk.

Deși Trump a descris încetarea focului ca o cerință atât pentru Moscova, cât și pentru Kiev, comentariile sale publice s-au concentrat în principal asupra atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, despre care a spus în weekend că „ar fi al naibii de bine să înceteze”.

Trump are de mult timp o relație tensionată cu Zelenski și l-a mustrat la Casa Albă în februarie 2025. Însă schimbarea bruscă a atitudinii sale față de Kiev din ultimele zile nu are prea multe precedente. Mai întâi a stârnit furia Ucrainei săptămâna trecută prin ridicarea bruscă a sancțiunilor asupra motorinei rusești, iar apoi a cerut Ucrainei să-l înlocuiască pe Zelenski.

Ucrainenii se tem că această ruptură ar putea avea consecințe grave pe câmpul de luptă, unde armata ucraineană depinde în continuare de tehnologia furnizată de Washington.

În ultimele câteva zile, oficialii ucraineni au raportat că nu au primit avertismentele obișnuite din partea aliaților occidentali cu privire la rachetele rusești care se apropie, avertismente care se bazează pe detectoarele satelitare americane.

Trump a negat că ar fi reținut informații. Zelenski a declarat că nefurnizarea avertismentelor a fost prezentată Kievului ca o problemă tehnică.

În același timp, receptorii Starlink de nivel militar au încetat să funcționeze în Ucraina atunci când au fost montați pe obiecte care se deplasează cu viteză mare, afectând performanța dronelor ucrainene care se bazează pe aceștia pentru sistemele de ghidare de la bord pe teritoriul ucrainean.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a declarat joi că receptorii funcționează acum în timpul deplasării, dar numai la viteze de până la 160 km/h. Oficialii ucraineni au afirmat că această viteză este prea mică pentru misiunile de atac la distanță medie și pentru dronele de interceptare care asigură apărarea împotriva dronelor rusești.