Conferința științifico-practică cu participare internațională „Farmacistul de azi: Expertiză • Responsabilitate • Dezvoltare”

Farmacia Familiei Group a reunit experți din Republica Moldova și România, la Prima Conferință Internațională dedicată farmaciștilor din rețea

Peste 400 de farmaciști din rețeaua Farmacia Familiei au participat la prima ediție a Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Farmacistul de azi: Expertiză • Responsabilitate • Dezvoltare”, un eveniment dedicat schimbului de experiență și dezvoltării profesionale continue în domeniul farmaceutic.

Evenimentul este în premieră absolută pentru țara noastră și s-a desfășurat cu implicarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și a Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova. Timp de două zile, acesta a reunit profesioniști din domeniul medical și farmaceutic, reprezentanți ai mediului academic și experți din România.

Specialiști de prestigiu și interacțiuni științifico-practice

Programul științific al celor două zile a reunit specialiști cu experiență națională și internațională, care au abordat subiecte actuale pentru profesia farmaceutică și sănătatea pacienților, precum responsabilitatea farmacistului, utilizarea corectă a antibioticelor, consilierea pacienților cu afecțiuni respiratorii și cardiace, sănătatea mintală, efectele stresului și managementul durerii.

Programul a inclus și subiecte despre rolul farmacistului în orientarea pacienților către alegeri informate privind diferite produse.

Prezentările și sesiunile de întrebări și răspunsuri le-au oferit participanților ocazia să își actualizeze cunoștințele, să discute situații din practică și să facă schimb de experiență cu alți profesioniști.

Un spațiu pentru învățare și colaborare

Pe lângă programul științific, evenimentul a inclus o zonă expozițională în care participanții au descoperit produsele și soluțiile partenerilor, au discutat cu reprezentanții acestora și au creat noi conexiuni profesionale.

„Această conferință reprezintă un angajament ferm al Farmacia Familiei Group față de dezvoltarea continuă a profesioniștilor din domeniul farmaceutic. Am creat un spațiu dedicat schimbului de experiență și consolidării rolului farmacistului ca partener crucial în sistemul de sănătate, punând expertiza, responsabilitatea și dezvoltarea în centrul dialogului profesional”, spun reprezentanții Farmacia Familiei Group.

Conferința „Farmacistul de azi: Expertiză • Responsabilitate • Dezvoltare”, organizată de Farmacia Familiei Group s-a desfășurat în perioada 14-15 octombrie, în Capitală.