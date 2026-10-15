FT: SUA au propus țărilor europene deblocarea unei părți din activele rusești, care au fost înghețate după începerea războiului din Ucraina

SUA au propus țărilor europene deblocarea unei părți din activele rusești, care au fost înghețate după începerea războiului la scară largă din Ucraina, și transmiterea acestora către o structură aflată sub controlul Washingtonului, au raportat pentru Financial Times (FT) patru surse.

Potrivit publicației, inițiativa le-a aparținut trimișilor speciali ai președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în timpul negocierilor purtate la Miami pe 9 octombrie. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Ucrainei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, UE și NATO.

Problema utilizării activelor rusești înghețate a fost discutată în cadrul unui acord de pace cuprinzător. Au fost exprimate numeroase idei cu privire la modul în care acestea ar putea fi gestionate după încheierea războiului, a menționat unua dintre sursele FT. Cu toate acestea, oficialii europeni au respins inițiativa, declarând că se opun transferării controlului asupra activelor către oricine altcineva și că sunt împotriva returnării oricărei părți a acestora către Moscova. „I s-a transmis (echipei de negociatori americani — n. red.) că acest lucru pur și simplu nu se va întâmpla”, a precizat sursa publicației.

În același timp, după cum scrie FT, planul propus de Washington a stârnit îngrijorare în rândul europenilor și al Kievului, deoarece administrația Trump demonstrează o abordare diferită în ceea ce privește exercitarea de presiuni asupra Moscovei.

Anterior, The New York Times scria că SUA i-au propus Rusiei trei stimulente economice pentru a o determina să accepte o încetare parțială a focului în războiul cu Ucraina. Printre acestea se numără și deblocarea unei părți din activele rusești blocate în Vest. În acest caz, banii erau luați în considerare ca un stimulent în avans pentru un armistițiu parțial, și nu ca o recompensă pentru intrarea acestuia în vigoare.

Țările occidentale au înghețat active ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de 260 de miliarde de euro după invazia armatei ruse în Ucraina. Cea mai mare parte a fondurilor — aproximativ 193 de miliarde — este păstrată în depozitarul belgian Euroclear. Veniturile generate de aceste active sunt utilizate pentru finanțarea unui împrumut acordat Ucrainei în valoare de până la 50 de miliarde de euro. La sfârșitul anului 2025, UE a aprobat înghețarea pe termen nelimitat a activelor Rusiei, măsură care va rămâne în vigoare până când Moscova va opri războiul și va compensa pagubele cauzate Kievului.