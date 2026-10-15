De la cultura organizațională din Moldova la recunoaștere internațională: Moldcell, premiată la Employer Branding Awards 2026

O expresie familiară moldovenilor, transformată într-un mod de lucru pentru aproape 500 de angajați, a adus companiei Moldcell un nou premiu internațional. Compania a obținut Bronzul la Employer Branding Awards 2026, la categoria „Brandul de angajator al anului pentru companii mari”, pentru FACEM!, inițiativa care reunește cultura organizațională, dezvoltarea profesională și experiența angajaților într-un concept comun.

Distincția aduce în atenție un aspect tot mai important pentru piața muncii: reputația unui angajator se construiește în primul rând prin experiența oamenilor care lucrează acolo. Iar atunci când dezvoltarea profesională, colaborarea, recunoașterea performanței și implicarea angajaților fac parte din aceeași cultură, rezultatele devin vizibile atât în interiorul companiei, cât și în relația cu clienții.

Lansat în 2024, conceptul FACEM! reunește cinci principii: Fapte care livrează rezultate, Acțiune fără amânare, Curaj să schimbăm lucrurile, Empatie pentru Oameni și Modernizare – mai buni în fiecare zi. Aceste principii stau la baza inițiativelor dedicate dezvoltării profesionale, oportunităților de creștere în carieră și implicării angajaților în evoluția companiei.

Un exemplu este modul în care Moldcell își dezvoltă viitorii lideri. Potrivit datelor prezentate în proiectul premiat, toate pozițiile de Head of Section și Unit Head sunt ocupate prin promovare internă. Pentru profesioniștii care își doresc să construiască o carieră pe termen lung, acest lucru demonstrează că oportunitățile de avansare profesională sunt accesibile în interiorul organizației.

Unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea culturii Moldcell este longevitatea relației cu angajații. Aproape jumătate dintre colegi au o vechime de peste zece ani în companie, iar unii fac parte din echipă încă de la lansarea Moldcell, în anul 2000.

„Cultura unei companii se vede cel mai bine în alegerile oamenilor săi: să rămână, să crească profesional, să își asume responsabilități noi și să contribuie la ceea ce construiesc împreună. Faptul că avem colegi alături de noi de peste două decenii, dar și generații noi care își încep aici cariera, spune foarte mult despre mediul pe care l-am creat. FACEM! dă o identitate comună acestei culturi și ne ajută să o dezvoltăm odată cu transformarea businessului. Recunoașterea internațională este importantă pentru că arată că și o companie din Republica Moldova poate construi practici de employer branding relevante dincolo de piața locală”, a subliniat Carolina Bugaian, Directoarea Moldcell.

Această abordare capătă o importanță aparte în contextul transformării Moldcell dintr-un operator de telecomunicații într-un furnizor de servicii digitale și financiare. Extinderea activității presupune competențe noi, colaborare între echipe și adaptare continuă. În acest proces, experiența angajaților este strâns legată de cea a clienților. În prima jumătate a anului 2026, Moldcell a înregistrat 91% satisfacție a clienților (CSAT) și 88% rată de soluționare a solicitărilor de la primul contact.

Premiul de la Employer Branding Awards 2026 se adaugă unei reputații construite de-a lungul anilor pe piața muncii din Republica Moldova. Moldcell s-a regăsit în mod repetat printre cei mai apreciați angajatori locali, inclusiv pe prima poziție în clasamentul TOP Employer, realizat de AXA Management Consulting si premiul a obținut People & Culture Award la World Communication Awards, una dintre competițiile internaționale importante ale industriei telecomunicațiilor.

Exemplul Moldcell arată că o cultură organizațională puternică poate deveni unul dintre cele mai importante atuuri ale unei companii, atât în atragerea și păstrarea profesioniștilor, cât și în dezvoltarea businessului. Iar recunoașterea obținută la Employer Branding Awards 2026 confirmă că practicile construite în Republica Moldova își pot găsi locul printre inițiativele apreciate la nivel internațional.