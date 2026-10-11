Potențial atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a ministrului apărării din Polonia

Serviciile de securitate poloneze au convocat duminică o ședință specială după ce au primit informații despre un potențial atac asupra prim-ministrului Donald Tusk și a ministrului apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat o purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, scrie Reuters.

Natura exactă a amenințării și originea acesteia nu au fost clarificate imediat.

„În urma informațiilor primite de poliția poloneză cu privire la un posibil atac… ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, și ministrul-coordonator al serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, au dispus luarea de măsuri în această privință”, a scris purtătoarea de cuvânt Karolina Galecka.

„Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o întâlnire la Centrul de Combatere a Terorismului al Agenției de Securitate Internă.”

Un purtător de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale a declarat că nu are alte comentarii.

Postul privat de radio Radio Zet a relatat că poliția a primit un e-mail cu informații despre amenințare.

Deși infracțiunile violente sunt relativ rare în Polonia, țara este profund polarizată din punct de vedere politic și s-a confruntat cu amenințări la adresa securității din cauza proximității față de războiul din Ucraina.

În luna august, poliția a reținut un bărbat de 23 de ani acuzat că a îndemnat la asasinarea unor politicieni polonezi de rang înalt.

În 2024, Tusk a declarat că a primit amenințări după o tentativă de asasinat asupra prim-ministrului slovac Robert Fico.

Anunțul de duminică a venit în contextul în care autoritățile din Polonia se află în stare de alertă maximă în urma unui val de violență în școli, care a dus joi la moartea unui îngrijitor.