Ministrul apărării al Ucrainei: 66 224 de oameni s-au întors din străinătate pentru a lupta împotriva hoardei

Ministrul apărării al Ucrainei, Oleksii Reznikov, susține că 66 224 de ucraineni s-au întors în țară din străinătate pentru a lupta împotriva invaziei ruse.

„66 224. Atât de mulți oameni s-au întors din străinătate în acest moment pentru a-și apăra țara de hoardă. Acestea sunt încă 12 brigăzi combatante și motivate. Ucraineni, suntem invincibili”, a spus Reznikov într-o postare pe pagina sa de Twitter.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian