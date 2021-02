Mai mulți lideri mondiali cer eliberarea imediată a lui Alexei Navalny

Mai mulți oficiali mondiali cer eliberarea opozantului rus Alexei Navalny, condamnat, marți seara, de o instanță din Moscova, la doi ani și opt luni de închisoare. Printre cei care au venit cu reacții sunt cancelarul german, Angela Merkel, președintele Franței, Emmanuel Macron, șeful diplomației europene, Josep Borrell, dar și premierul Canadei, Justin Trudeau.

Angela Merkel susține că verdictul împotriva lui Navalny este foarte departe de normele statului de drept.

„Verdictul împotriva lui Alexei Navalny este foarte departe de normele statului de drept. Navalny trebuie să fie eliberat imediat. Violenţa contra manifestanţilor paşnici trebuie să înceteze”, a scris cancelarul federal într-un mesaj publicat pe Twitter de purtătorul său de cuvânt, Steffen Seibert.

Kanzlerin #Merkel: “Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören.” — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

Emmanuel Macron a calificat sentința dată lui Navalny „inacceptabilă” şi a cerut „eliberarea imediată” a acestuia. Președintele Franței a ales să scrie mesajul în limba rusă.

„Condamnarea lui Alexei Navalny este inacceptabilă. Un dezacord politic nu este niciodată o crimă. Solicităm eliberarea sa imediată. Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor democratice nu sunt negociabile”, a reacţionat preşedintele francez într-un mesaj postat pe Twitter și pe Facebook.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Șeful diplomației europene susține că sentința dictată împotriva lui Navalny contravine deciziei CtEDO în acest caz și a cerut eliberarea imediată a acestuia.

„Condamnarea lui Alexei Navalny este contrară angajamentelor internaționale asumate de Rusia privind statul de drept și libertățile fundamentale. Condamnarea este contrară verdictului Curții Europene a Drepturilor Omului, care a decis că acest caz a fost arbitrar și nerezonabil”, se arată în reacția șefului diplomației europene, Josep Borrell.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Premierul britanic, Boris Johnson, a calificat decizia de condamnare drept „o pură lașitate” din partea Rusiei.

„Decizia lui Navalny de a reveni în Rusia, după ce a fost otrăvit, a fost un act cu adevărat curajos și altruist. În schimb, hotărârea de astăzi (marți – n.r.) a fost pură lașitate și nu corespunde standardelor de bază ale justiției. Alexei Navalny trebuie să fie eliberat imediat”, a scris premierul britanic, Boris Johnson.

Alexey @Navalny‘s decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today’s ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Cancelarul Austriei: Condamnarea lui Alexei Navalny este inacceptabilă.

„Condamnarea lui Alexei Navalny este inacceptabilă. Cer eliberarea sa imediată și încetarea violenței împotriva manifestanților pașnici. Trebuie garantate statul de drept și dreptul la libertatea de exprimare”, a scris cancelarul Austriei, Sebastian Kurz.

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

Justin Trudeau: Justiția nu trebuie niciodată folosită în scopuri politice

„Canada condamnă cu fermitate încarcerarea lui Alexei Navalny în Rusia. Solicităm eliberarea sa imediată, precum și eliberarea protestatarilor pașnici și a jurnaliștilor care au fost reținuți în ultimele săptămâni. Justiția nu trebuie niciodată folosită în scopuri politice”, a fost reacția premierului Canadei, Justin Trudeau.

Canada strongly condemns Russia’s imprisonment of Alexei Navalny. We call for his immediate release, as well as the release of the peaceful protestors and journalists who have been detained in recent weeks. The justice system must never be abused for political purposes. https://t.co/QlXLelmJwe — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 2, 2021

Curtea Districtuală Simonovsky din Moscova a schimbat, marți seara, pedeapsa cu suspendare în cazul opozantului Alexei Navalny cu una reală în dosarul „Yves Rocher”. El a fost condamnat la trei ani și șase luni de detenție într-o pușcărie cu regim general, anunță presa rusă.

Pedeapsa dictată de judecătorii ruși va exclude aproape un an pe care Navalny l-a petrecut în arest la domiciliu. Astfel, el ar urma să se afle în pușcărie doi ani și opt luni.

Navalny a fost recunoscut vinovat de faptul că a încălcat, în mod sistematic, perioada de probațiune, potrivit căreia politicianul trebuia să se prezinte inspecției de două ori pe lună în anumite zile stabilite.