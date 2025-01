LIVE TEXT Trupele ruse au atacat Nikopol de 15 ori pe parcursul zilei. Doi bărbați au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1062

UPDATE 20:50 Rușii au bombardat districtul Nikopol de 15 ori într-o singură zi, doi răniți

Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către șeful Administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak.

Rușii au bombardat comunitățile Nikopol, Pokrovsk și Marhanets.

Infrastructura, patru întreprinderi, o clădire cu nouă etaje și cinci case particulare au fost avariate. Au fost distruse anexe, o mașină, o seră și o linie electrică.

UPDATE 19:00 Doi ofițeri de poliție au fost răniți în districtul Kupiansk din regiunea Harkiv, în urma unui atac al unei drone rusești

Administrația militară regională Harkiv a anunțat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform.

O mașină de poliție a fost avariată ca urmare a exploziei, a adăugat administrația.

UPDATE 16:48 Pe 20 ianuarie, președintele Volodîmîr Zelenski a făcut publice imagini video din interogatoriul unui soldat nord-coreean capturat de forțele ucrainene.

Forțele ucrainene au reținut doi soldați nord-coreeni în regiunea Kursk, Rusia, la începutul lunii ianuarie. În prezent, aceștia se află în custodia Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) la Kiev. Amândoi sunt răniți și primesc îngrijiri medicale, conform autorităților.

În materialul video, prizonierul de război a declarat că a ajuns în Rusia pe un feribot de marfă împreună cu peste 100 de soldați. Deși nu a fost instruit să folosească echipamentele militare rusești, acesta a relatat că alți soldați nord-coreeni au primit astfel de antrenamente.

Soldatul nord-coreean a declarat că s-a înrolat în armată la vârsta de 17 ani și a servit în calitate de recrutat. Soldatul a precizat că mama sa nu știe unde se află în prezent.

Mai mult, acesta a afirmat că nu știa că urma să participe la un război și nu avea informații despre cine îi va fi inamicul. Conversația completă poate fi citită pe The Kyiv Independent.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.



Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.



All the facts about North… pic.twitter.com/E2wiFlPBiw