LIVE TEXT Armata rusă avansează în regiunea Donețk, relatează serviciile de informații britanice. Război în Ucraina, ziua ziua 1061

UPDATE 14:30 Serviciile de informații britanice au analizat înaintarea Rusiei în regiunea Donețk, remarcând că forțele rusești „exercită presiune” asupra așezării Velika Novosilka, anunță Ministerul Apărării al Marii Britanii.

Rusia a avansat în această zonă după ce a capturat alte așezări din est, inclusiv Vuhledar în octombrie 2024 și Kurahove în ianuarie 2025.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine – 19 January 2025.



