LIVE TEXT O mie de zile de război în Ucraina

UPDATE 8:20 Marți, 19 noiembrie, Ucraina marchează 1 000 de zile de război total cu Rusia. Forțele ruse au invadat la scară largă Ucraina pe 24 februarie 2022.

În seara zilei de luni, 18 noiembrie, Comisia Europeană a proiectat steagul ucrainean pe fațada sediului Comisiei pentru a comemora 1 000 de zile de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Tomorrow will mark 1,000 days since Russia's full-scale invasion of Ukraine.



The colours of Ukraine’s flag shines on our headquarters as a symbol of our firm support to those working and fighting to keep freedom's light burning.



We #StandWithUkraine.



Слава Україні!