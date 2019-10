Kovesi: „Din momentul în care m-am înscris, am crezut în șansa mea”

Laura Codruța Kovesi speră că își va începe activitatea în calitate de procuror-șef european la începutul lunii noiembrie, mandatul ei urmând să dureze șapte ani din momentul publicării deciziei în Jurnalul Oficial al UE. Ea a menționat, în cadrul unui interviu acordat pentru ziare.com, că ar fi depus dosarul pentru această funcție chiar dacă nu ar fi fost revocată de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Aceasta afirmă că este pregătită pentru noua funcție, „știu cum trebuie să funcționeze un parchet”.

„Din momentul în care m-am înscris, am crezut în șansă mea. Eu am jucat baschet și știu că soarta unui meci se poate schimbă și în ultima secundă cu un coș de 3 puncte. Nu a fost niciun moment în care să spun că am pierdut cursa. Am plecat mereu de la premisa că am fost prima după interviul tehnic și am fost convinsă că acest lucru va conta, indiferent de negocierile ulterioare”, a dezvăluit Kovesi.