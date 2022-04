Hackerii de la Anonymous dezvăluie identitatea „măcelarului din Bucha”, responsabil pentru masacrarea a sute de civili ucraineni – FOTO

Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovich, unitatea militară 51460, comandantul brigăzii celei de-a 64-a brigăzi separate de puști motorizate (teritoriul Khabarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucha. Un anunț în acest sens a fost făcut de hackerii Anonymous, care au publicat și imagini cu cel pe care îl numesc „măcelarul din Bucha”.

Într-o postare făcută pe pagina de Twitter Anonymous Operations, hackerii de la Anonymous au postat un mesaj însoțit de fotografia unui soldat rus pe care îl descriu drept măcelarul responsabil de atrocitățile din regiunea Bucha, din apropiere de Kiev, unde zeci de cadavre ale civililor ucraineni au fost găsite pe străzile din oraș, după ce soldații ruși care capturaseră regiunea încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, s-au retras.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre



.cc @KarimKhanQC pic.twitter.com/MtICpJgJSl