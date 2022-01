Viceprim-ministrul Spînu: „Dacă prețul la gazele naturale se menține la 646 de dolari per mia de metri cubi, din calculele preliminare, tariful pentru consumatori ar fi de 14,7 lei”

Dacă R. Moldova va continua să plătească Gazpromului 646 de dolari pentru mia de metri cubi de gaze naturale, conform calculelor preliminare anunțate de către viceprim-ministrul Andrei Spînu, tariful pentru consumatorii finali ar putea ajunge pana la 14,7 lei pentru un metru cub de gaze. Totuși, Spînu susține că prețul de 646 de dolari per mia de metri cubi de gaze naturale pe care îl achită R. Moldova din ianuarie ar urma să scadă. Declarațiile au fost făcute de către Andrei Spînu marți, 11 ianuarie, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune Național 4.

„Dacă se menține prețul de 646 de dolari per mia de metri cubi de gaze naturale, am spus că din calculele preliminare, tariful pentru consumatori ar fi 14,7 lei. Dar asta sunt calcule preliminare. În mod normal, acest preț de 646 de dolari per mia de metru cubi de gaze naturale nu ar trebui să se mai repete pentru că suntem în perioada când ieșim din iarnă, respectiv, în mod normal, prețul ar trebui să scadă. Dacă s-ar face ajustări de tarif ar fi pe termen scurt o lună, două ca să poată efectua plățile către Gazprom. Cred că este rezonabil ca Moldovagaz ca în cadrul consiliului de observatori să se permită o amânare a plății pentru ianuarie. În discuția cu domnul Miller i-am spus să revenim la discuții vineri. Cel mai proobabil ca după discuția de vineri și după ședința de luni, poziția Gazpromului va fi mai clară și vom informa. Eu cred că tariful la resursele energetice ar trebui să se bucure de o stabilitate. Trebuie să vedem cum ieșim din această situație și dacă Moldovagaz reușește să contracteze credit pentru a efectua avansul către Gazprom. Gazul pentru luna decembrie va fi achitat până joi. Conform contractului, Moldovagaz trebuie să achite în avans”, a declarat Andrei Spînu.