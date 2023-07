Termoelectrica neagă că ar fi îngropat păcura achiziționată în sezonul rece, în contextul imaginilor publicate de Usatîi: „Filmarea poate fi de la un incident din 2015”

Reprezentanții S.A. „Termoelectrica” au reacționat la declarațiile și imaginile publicate de președintele partidului politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, potrivit căruia compania ar fi îngropat „un lot mare de păcură de proastă calitate”.

Astfel, Termoelectrica neagă că ar fi avut loc, pe parcursul sezonului de încălzire 2022-2023, inclusiv din momentul recepționării păcurii 2022, până în prezent, deversări, îngropări, avarii în procesul tehnologic de recepționare, transvazare, stocare și utilizare a păcurii.

Totuși, în fotografiile publicate în 2015 de Ministerul Mediului în jurul gropii nu se vede stratul verde de iarbă, ca în imaginile difuzate de Usatîi.

De cealaltă parte, Renato Usatîi susține că păcura ar fi fost îngropată la Termoelectrica pentru că nu ar fi fost utilizat întregul volum procurat de companie „care ar fi de o calitate extrem de proastă, în perioada sezonului de încălzire, iar stocurile ar fi peste normă și acum”.

Politicianul a mai declarat că păcura a fost livrată de către o companie care, „conform materialelor din presă”, ar aparține fratelui unui om de afaceri care ar avea legături cu ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, căruia anterior i-a vândut casa.

„Din 02 decembrie 2021 și până în prezent nu au fost organizate gropi pentru stocarea păcurei avarieri, doar în noiembrie 2022 s-a înlăturat o fisură pe conducta de condens.

Menționăm că pe perioada sezonului de încălzire în procesul tehnologic au fost utilizate 2 rezervoare de păcură, celelalte 2 rezervoare, vechi de peste 45 de ani, sunt neconforme și nefuncționale.

Pe parcursul sezonului de termoficare 2022-2023 au fost efectuate controale inopinate din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, privind controlul asupra respectării normativelor de poluanți în aerul atmosferic prin prelevarea probelor de aer. S-a stabilit că: Termoelectrica a ținut evidența permanentă a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă prin notificările din registru a investigațiilor ecologice de la secția de cazane și turbine. Depășiri ale emisiilor admisibile nu au fost constatate la indicatorii analizați: CO, NO 2 și SO 2 , ca și în cadrul investigațiilor de laborator efectuate de o companie contractată.

Regretăm speculațiile politizate apărute în spațiul public”, a transmis Termoelectrica.