VIDEO „Risc să spun că am trecut de cea mai dificilă perioadă. Am trecut deja de cele mai înalte prețuri”. A depășit R. Moldova criza energetică? Victor Parlicov, ministrul Energiei, la Podcast ZdCe

„Bătălia pentru securitatea energetică noi, în mare parte, am câștigat-o. (…) Risc să spun că am trecut de cea mai dificilă perioadă. Am trecut deja de cele mai înalte prețuri”, a declarat Victor Parlicov, ministrul Energiei, la Podcast ZdCe. Ministrul s-a arătat încrezător că tarifele pentru consumatori, la resursele energetice, nu vor mai crește în acest an și că ar exista premise chiar să mai scadă, dar că nu poate promite acest lucru în mod sigur.

Victor Parlicov a mai spus că în prezent sunt achiziționate volume de gaze la prețuri avantajoase, pentru a putea fi utilizate în următorul sezon rece. Acestea vor fi consumate pentru nevoile energetice ale malului drept al Nistrului, iar cei de pe malul stâng vor continua să consume gaze rusești.

De asemenea, el vorbit despre datoria care se acumulează pentru că cei de pe malul stâng al Nistrului nu plătesc pentru gazele consumate de la Gazprom.

„Când dai cuiva cu împrumut banii, în momentul în care i-ai dat din mână, mai departe devine nu problema lui să-i întoarcă, dar problema lui să-i recuperezi înapoi”, a comentat ministrul Energiei, Victor Parlicov.

Ministrul s-a referit și la auditul datoriei malului drept față de Gazprom, efectuat de două companii străine, ale cărui rezultate nu au fost făcute publice deocamdată.

„Urmează să luăm o decizie în baza concluziilor acestui audit cum abordăm mai departe situația cu Gazprom. (…) Există și bani care au fost utilizați irațional de întreprindere”, a spus Parlicov.

„Termoelectrica și echipamentul nu au fost construite ca să lucreze sută la sută pe păcură”, a mai declarat ministrul Energiei, care a recunoscut că echipamentul de la Termoelectrica a fost afectat de arderea păcurii pentru producerea energiei termice și electrice în sezonul rece care a trecut și că acest fapt va implica unele cheltuieli suplimentare pentru societatea pe acțiuni.