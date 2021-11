Detalii de la prim-ministra Gavrilița despre negocierile contractului de livrare a gazelor naturale semnat între Gazprom și Moldovagaz

Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, susține că în cadrul negocierilor cu privire la aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale care s-au desfășurat la Sankt Petersburg cu reprezentanții Gazprom au „existat și discuții politice însă partea moldovenească a fost fermă”. Declarațiile au fost făcute de către șefa Executivului în cadrul unui interviu acordat pentru Știrile Pro TV.

În emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, difuzată online pe stirileprotv.ro, prim-ministra a povestit cum a ajuns Guvernul de la Chișinău la o înțelegere cu Gazprom.

A cerut Gazprom concesii politice pentru a nu tăia gazul?

Natalia Gavrilița: „Am avut această surpriză când peste noapte a fost schimbat prețul și am primit volume insuficiente pentru a acoperi cererea din luna octombrie. Am stat ferm pe poziții. Am făcut tot ce era nevoie ca să arătăm că putem accesa gaze din surse alternative. Da, la un preț înalt în acele zile, dar ne-au permis să nu înghețăm. Am fost fermi în perioada negocierilor în neacceptarea unor condiționalități politice”.

– V-au fost impuse? Asta era întrebarea, dacă au fost anumite discuții politice?

Natalia Gavrilița: „Au existat și discuții politice. Am spus foarte ferm că scopul Guvernului de la Chișinău a fost să menținem discuția în domeniul economic și comercial. Am găsit un punct de intersecție pe auditarea datoriilor. Trebuie să vedem cum facem cu separarea între MoldovaGaz și MoldovaTransgaz”.

– Puteți să deschideți un pic parantezele? Despre ce condiționalități politice este vorba?

Natalia Gavriliță: „Bine, aș vrea să nu discutăm despre aceste condiționalități. Ele au apărut în procesul de negocieri, noi le-am discutat. Guvernul de la Chișinău și-a spus poziția. Vreau să vă menționez că niciodată negocierile unor contracte pe gaze naturale nu au fost atât de transparente și vizibile în public. Noi trebuie să menținem o politică externă pragmatică orientată spre beneficiul cetățenilor noștri. Cred că sunt niște lucruri pe care ar trebui să le lăsăm în urmă și să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile pe viitor”.

Cum a reușit Guvernul de la Chișinău să se impună în negocierile cu Gazprom?

– Cum reușește o țară atât de mică să negocieze pe picior de egalitate cu Gazprom și să-și impună niște condiții? Condiții inițiale cu care ați mers la Gazprom au fost acceptate. Care este rețeta succesului?

Natalia Gavrilița: „Rețeta succesului este să ai prieteni buni și să fii consecvent în procesul de negocieri. Când am văzut situația la începutul lui octombrie, am discutat cu toți prietenii Moldovei”.

– Prietenii cine sunt, dacă puteți să ne spuneți?

Natalia Gavrilița: „În primul rând România, țările membre UE, Polonia, Germania. Am discutat cu instituțiile europene. Ucraina ne-a ajutat foarte mult. Vecinii ne-au ajutat foarte mult. Am avut volume de gaze naturale care au intrat în rețea pentru menținerea presiunii din România și din Ucraina. Pentru aceste țări volumele au fost mici, pentru noi au avut însemnătate mare. Am avut și expertiză din partea UE. Experții ne-au ajutat să înțelegem situația și să construim capacități pe piața Spot. În 2-3 săptămâni a trebuit să învățăm și să creăm reguli necesare ca să cumpărăm gaze naturale prin traderi și am făcut asta 5 zile. Am găsit și resurse financiare”.

La 29 octombrie, după o serie de negocieri contractul de livrare a gazelor naturale dintre Gazprom și Moldovagaz a fost prelungit pentru cinci ani în condiții reciproc avantajoase. Ulterior, viceprim-ministrul Spînu a declarat că prețul pentru gazul rusesc va fi de 450 de dolari per mia de metri cub, iar datoria istorică a R. Moldova va fi achitată după efectuarea unui audit independent. Tot Spînu a declarat că noul contract semnat cu Gazprom nu prevede nici o condiționalitate politică. Detalii aici.

Potrivit ministrului Infrastucturii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, negocierile cu Gazprom s-au axat pe trei obiective – obținerea celui mai bun preț, stoparea creșterii a tarifului la gaz achitat de cetățeni, negocierea contractului din perspectivă comercială, fără condiționalități politice. La finalul negocierilor au fost semnate două documente, un protocol al negocierilor și un contract dintre Gazprom și MoldovaGaz. Detalii aici.

Pe 21 octombrie viceprim-ministrul Andrei Spînu și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Vladislav Kulminski au fost la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale. Întors de la Moscova, Spînu a afirmat că oferta propusă la acel moment de compania energetică din Federația Rusă nu este în avantajul cetățenilor moldoveni. Atunci, TASS a relatat că „Gazprom” va putea prelungi contractul de tranzitare și furnizare a gazelor naturale pentru R. Moldova doar dacă Chișinău va achita datoria în valoare de 709 milioane de dolari.

Între timp, pe 25 octombrie, Guvernul de la Chișinău a anunțat că a fost semnat un contract pentru o achiziție de probă de un milion de metri cubi de gaze naturale între compania de stat Energocom și compania poloneză PGNiG. Potrivit viceprim-ministrului, Andrei Spînu, tariful achitat de cetățeni pentru gazele naturale rămâne neschimbat. Detalii aici

Pe 26 octombrie, directorul APP a declarat pentru ZdG că firma Vitol a câștigat tenderul pentru furnizarea un milion de metri cubi de gaze naturale R. Moldova. Detalii aici

Pe 27 octombrie, companiile DXT Commodities și PGNiG au fost desemnate câștigătoarele celei de-a treia licitație anunțată de Energocom privind livrarea a 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale. Detalii aici.

Pe 28 octombrie, în cea de-a patra rundă de licitații lansată de Energocom pentru achiziționarea a 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale au câștigat trei companii. Drept furnizor și partener în asigurarea securizării energetice a țării se numără compania ucraineană Natfogaz, alături de alte două companii din Europa, anunță Agenția Proprietății Publice. Detalii aici

Pe 22 octombrie curent, după instituirea stării de urgență în R. Moldova în legătură cu criza de gaze, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis transferarea sumei de 1,7 miliarde de lei către Societatea pe Acțiuni „Energocom” pentru procurarea gazului din alte surse decât de la gigantul rusesc Gazprom.

În octombrie, R. Moldova a primit gaz în baza unei prelungiri de o lună a contractului cu Gazprom, în volum insuficient. Diferența de volum a fost achiziționată în această perioadă de pe piața spot, la prețul de 709 dolari pentru o mie de metri cubi de gaz.