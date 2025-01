„Cât costă libertatea unui om?” vs „Din cauza impotenței lor…”. De la Andrei Spînu la Ion Ceban, reacții după solicitările de majorare a prețului energiei electrice

Mai multe persoane publice și partide politice au venit cu mesaje după ce furnizorii de energie electrică au solicitat majorarea prețului reglementat achitat de consumatori. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, președinte al partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a declarat, fără să dea nume, că „din cauza impotenței lor, oamenii vor fi nevoiți să achite mai mult decât dublu pentru energia electrică”. De cealaltă parte, fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, s-a întrebat „Cât costă libertatea unui om?”.

Expertul economic Veaceslav Ioniță a afirmat că, „deși creșterea tarifelor poate părea justificată din perspectiva furnizorilor, efectele asupra veniturilor reale ale populației vor fi devastatoare”. „Facturile mai mari vor împovăra gospodăriile și vor genera nemulțumiri masive, mai ales în rândul celor mai vulnerabili”, se arată într-o analiză.

Edilul capitalei susține că autoritățile centrale ar fi „speriat oamenii că pot rămâne fără lumină și să economisească”, când de fapt „ei știau că electricitatea se va scumpi, și, ca să nu fie dureros în factură, dau lecții și învață cetățenii cum să stingă becurile”.

Ex-ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, retras din sectorul public și din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a publicat un mesaj pe rețelele de socializare despre „prețul libertății”, afirmând că „nu știe cât costă libertatea, dar este sigur că costă mai mult decât toți kWh de energie electrică consumați de un om, de o familie într-o viață”.

În replică, fostul director al Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, s-a întrebat „cât costă stupiditatea?”.

„Unii filosofi bâcoriverani definesc libertatea că scumpire substanțială și inopinată a prețurilor la electricitate, fără nici un fel de acțiuni de mitigare și remediere.

Unii filosofi bâcoriverani chiar se întreabă retoric, cât oare ne costă așa libertate? In mod neretoric și model static – vreo 6 miliarde de lei pe an, sau vreo 2% din PIB. Dacă includem și multiplicatorul economic, și efectele asupra unor industrii critice – probabil de vreo 2-3 ori mai mult în primul an.

Știam oare noi că putem rămâne fără gaz gratis pentru curent ieftin? Clar că nimeni nu-și putea imagina atare scenarii, mai ales după sezonul 22-23. Și ce am făcut să ne pregătim? Am grăbit construcția liniilor de înaltă tensiune spre România? Am dezvoltat proiecte solide de generare alternativă și de stocare a energiei? Am construit alternative fezabile? Măcar am dat facilități fiscale pentru importul de echipamente care ar reduce vulnerabilitatea energetică?

Fiind și eu nestrăin filosofiei aș pune câteva întrebări alternative:

Cât costă stupiditatea?

Cât costă iresponsabilitatea?

Cât costă ipocrizia?”, i-a răspuns Oleg Tofilat.