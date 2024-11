ULTIMA ORĂ Andrei Spînu anunță că părăsește Guvernul și pleacă din PAS

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu anunță că părăsește Guvernul și Partidul Acțiune și Solidaritate.

„În toată această perioadă, am fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Aproape zilnic am fost atacat fără să se prezinte probe. Eu, am continuat să-mi fac treaba în interesul țării noastre. Sunt cu inima împăcată. Știu ce las în urmă și știu că nimeni nu va putea prezenta niciun argument împotriva integrității acțiunilor mele.Începând de azi, mă retrag din Guvernul Republicii Moldova și din Partidul Acțiune și Solidaritate. Sper că acest pas să permită revenirea la discuții în spațiul public despre Moldova și mai puțin să se discute despre un om sau altul așa cum vor dușmanii țării noastre”, a declarat Spînu.

Funcțiile publice ocupate anterior de Spînu:

– Iulie 2023 – prezent ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

– Februarie – Iulie 2023 Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

– August 2021 – Februarie 2023 ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

– Decembrie 2020 – August 2021 Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

– 2019 – Secretar General, Guvernul Republicii Moldova