Doina Sulac, invitată la concertul sponsorizat de Șor la Moscova, reacționează: „Ați lovit la adresa numelui tatălui meu, că eu port o răspundere și față de memoria lui. M-a durut foarte mult”

Doina Sulac, una dintre artistele invitate la concertul sponsorizat de Ilan Șor la Moscova spune, într-o declarație pentru Ziarul de Gardă, că nu ar fi primit banii pentru concert pentru că acesta a fost anulat din cauza atentatului de la Moscova. Totodată, ea susține că nu știa, atunci când a acceptat să cânte în capitala Rusiei, că Ilan Șor era cel care sponsorizează evenimentul.

„Noi ne facem meseria, fac politica cântecului meu, nu politica lui Șor, a lui Filat, Șmat și care mai sunt acolo. Pe mine asta nu mă interesează. Credeți-mă. Noi cu Adrian am rămas oleacă trăsniți, nu știu cum să vă spun ca să mă înțelegeți. Chiar nu am avut nicio treabă cu omul ăsta. Nu a avut loc concertul, respectiv nici nu am fost achitați”, precizează Doina Sulac.

Marți, 26 martie, ZdG a scris că mai mulți interpreți din R. Moldova, printre care Doina Sulac, Adrian Ursu, Ionel Istrati sau Lia Taburcean, urmau să evolueze vineri, 22 martie, pe o scenă la Moscova, Rusia, în cadrul unui festival, însă concertul nu a avut loc din cauza atacului terorist de la Crocus City, care a luat viața a peste 130 de persoane, inclusiv a unei moldovence în vârstă de 42 de ani. Festivalul „Mărțișor”, ce s-a desfășurat la un hotel din Moscova, a fost organizat „cu sprijinul” oligarhului fugar Ilan Șor, sancționat de UE pentru tentative de destabilizare a R. Moldova.

ZdG a contactat-o pe Doina Sulac pe parcursul a două zile, însă aceasta nu a răspuns la mesaje și apeluri. La două zile de la publicare articolului despre concertul sponsorizat de Șor la Moscova, Doina Sulac a trimis în adresa redacției mai multe mesaje. Ulterior, ZdG a discutat telefonic cu aceasta.

Redăm, mai jos, discuția dintre ZdG și Doina Sulac despre participarea sa la concertul din Federația Rusă:

Doina Sulac: Eu v-am scris mesaj pentru că am rămas așa, oleacă frapată de ceea ce ați scris la adresa numelui meu. Ați lovit la adresa numelui tatălui meu, că eu nu de una singură port o răspundere și față de memoria lui. M-a durut foarte mult. Când m-ați sunat, am crezut că vreți să faceți o știre precum că am realizat o piesă cu maestru Botgros – „Fata și băiatul meu”, că de asta mă suna presa în ultima perioadă. Concertul de la Moscova, cred că ați vorbit cu Adrian Ursu?

ZdG: Da, da, noi am sunat toți artiștii menționați în afiș.

Doina Sulac: Nu v-au răspuns… M-a sunat Adrian și zice: „Hai să mergem, diaspora organizează la Moscova un concert”. Deci, eu nu am știut de un Șor și absolut nimic de ce ați scris acolo.

ZdG: Diaspora organizează un concert, dar una dintre organizatoare, Elena Horozov a spus…

Doina Sulac: Eu nu cunosc această doamnă.

ZdG: În continuare, este organizatoarea și a declarat, citez: „Se pare că acum se poate de spus asta (…). E clar că sponsorul a fost Ilan Șor”.

Doina Sulac: Nouă cu Adrian nu ne-a comunicat de niciun Șor. Ne-a sunat cineva care organizează concerte în Moscova, noi trebuia a doua zi și la un restaurant să cântăm. Din cauza teractului (atentat, n.r.) nu am mai putut să cântăm, pentru că noi cântăm în toată Europa, în diasporă. Moldovenii sunt dornici de cântecele noastre. Noi ne facem meseria, fac politica cântecului meu, nu politica lui Șor, a lui Filat, Șmat și care mai sunt acolo. Pe mine asta nu mă interesează. Credeți-mă. Noi cu Adrian am rămas oleacă trăsniți, nu știu cum să vă spun ca să mă înțelegeți. Chiar nu am avut nicio treabă cu omul ăsta. Nu a avut loc concertul, respectiv nici nu am fost achitați.

ZdG: Deci nu ați primit banii pentru această deplasare?

Doina Sulac: Concertul trebuie să mai aibă loc altă dată, când o să mai scrii încă o dată că este organizat de Șor, cred că sau eu știu când… Da, s-a contramandat din cauza teractului (atentat, n.r.). De ce nu ați pus-o pe cap de afiș pe Doina Arseni, ea tot a mers cu mine, este cumătra mea. Trebuia să evoluez eu și apoi Doina sau ați ales așa, nume mai sonore, pentru senzație.

ZdG: Noi nu am încercat să facem senzație, noi am încercat să vedem care este situația.

Doina Sulac: Bine, și l-ați sunat pe Adrian Ursu și el v-a confirmat că a fost la un concert unde a fost plătit de Ilan Șor?

ZdG: Nu, dumnealui tot a zis…

Doina Sulac: Păi?

ZdG: Întrebarea mea este, mergeți la Moscova să faceți un concert, într-o țară care adresează amenințări la adresa securității R. Moldova?

Doina Sulac: Înțelegeți că în Moscova, în China și în Pakistan sunt moldoveni? Eu am contramandat concerte din cauza războiului deja 20 la Moscova. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Tatăl meu a fost la Moscova atunci când Gorbaciov a scos așa o lege că cine o să folosească alcool o să meargă în închisoare, dacă ceva. El a plecat la Moscova, creând cântecul „Hai să nu încurcăm beția, oameni buni, cu omenia/ Moldoveanu cum n-o dai, n-a făcut nuntă cu ceai/ Nici cu ceai și nici cu soc/ Nu poți zice hai noroc”. Da, pentru că noi artiștii cântăm viața noastră. Faptul că noi cu Adrian și ceilalți am fost la Moscova, nu am făcut-o pentru că susținem ceea ce face Moscova, noi am făcut-o pentru diaspora noastră, pentru moldovenii noștri.

ZdG: Eu înțeleg, dar având în vedere situația actuală, dumneavoastră verificați odată în plus cine sunt organizatorii, din care bani vă sunt achitate onorariile?

Doina Sulac: Doamnă, eu sunt artist, eu nu sunt procuror, ca să verific. Ok?

ZdG: Ok, ultima întrebare

Doina Sulac: Dacă mă suna Ilan Șor, eu vă spuneam că m-a sunat și m-a achitat, dar eu nu știam despre niciun organizator.

ZdG: Dvs. afirmați că banii nu i-ați primit pentru această deplasare?

Doina Sulac: Nu.

ZdG: Și cheltuielile cine și le-a asumat? Eu înțeleg că nu ați ieșit în scenă într-un final, a fost acel atac terorist…

Doina Sulac: Eu mi-am asumat cheltuielile, din contul meu propriu, cântând la petreceri am adunat bani și am cumpărat biletul și Adrian la fel. Eu nu mai pot vorbi, îmi cer scuze, o zi frumoasă.

Doina Sulac (35 de ani) este o interpretă de muzică populară și compozitoare din R. Moldova. Este fiica renumitului interpret basarabean Nicolae Sulac. În perioada 2008-2009, Doina Sulac a fost consilieră municipală pe listele PL, dar ulterior nu s-a mai implicat în politică și declara public la emisiunea „Veranda” de la Jurnal TV că pentru ca „să faci politică, trebuie să fii născut pentru asta şi mai trebuie să ştii să minți”.

În august 2020, fostul președinte Igor Dodon a semnat ordinul prin care i-a conferit Doinei Sulac titlul onorific „Artist emerit”.