Muzica lui Bach va răsuna în nouă Case de Cultură din ţară

A III-a ediţie a Festivalului Moldo Crescendo începe cu „Bach la Casa de Cultură” din Ialoveni. Iubitorii de muzică clasică sunt aşteptaţi la deschiderea festivalului, astăzi, 21 iulie, ora 19:00 la Casa de cultură din oraşul Ialoveni. În perioada 21 iulie-6 august, muzica clasică va răsuna în 9 Case de Cultură din localităţile: Ialoveni, Mereni, Călăraşi, Cimişlia, Ceadâr-Lunga,Hânceşti, Rezina, Băhrineşti şi Chişinău.

Concertele vor fi susţinute de șapte muzicieni talentaţi, originari din R. Moldova, absolvenţi ai Universităţilor de Muzică de peste hotare: Ionel Manciu, vioară (Marea Britanie), Ian Psegodschi, violă (Belgia), Radu Croitoru, violoncel (România), Dan-Iulian Druţac, vioară (Marea Britanie), Constantin Borodin, violoncel (România), Marcel Andrieş, vioară (Malaesia) şi Marcel Lazăr, fondatorul Moldo Crescendo, pianist cu studii în România.

„Bijuteria festivalului din acest an este Lia Sinchevici, actriţă originară din Rezina, care activează la Bucureşti”, spune Marcel Lazăr. La toate cele 9 concerte, Lia va interpreta un fragment din „Luceafărul”, de Mihai Eminescu.

„Am acceptat cu drag să fiu parte din această superbă iniţiativă, alături de muzicieni de calitate, care au dorinţa să ducă muzica clasică oamenilor de la ţară, din oraşele mai mici, în acele Case de Cultură imense, cu un potenţial enorm, care stau goale şi abia gustă din cultura acestei ţări”, susţine actriţa Lia Sinchevici.

Muzicienii au ales să desfăşoare această ediţie a festivalului, în Casele de Cultură din ţară, pentru că, spun ei, e vorba de sute de locaţii în toată ţara, unde din păcate au loc foarte puţine activităţi culturale.

Violoncelistul Radu Croitoru, cel care s-a ocupat de realizarea programului din acest an, a menționat că a fost aleasă o paletă colorată de compozitori. „O să cântăm muzică de la baroc, la modern în frunte cu contrabasistul Victor Savca şi actriţa Lia Sinchevici”, a remarcat Radu Croitoru.

„Ne-am gândit împreună cu colegii să abordăm un repertoriu cât mai apropiat de public, gândindu-ne că este un public care încă nu a intrat în contact deloc sau poate foarte puțin cu muzica clasică”, spune Marcel Lazăr.

„Având în vedere că mergem în multe locaţii din ţară, de unde foarte mulţi oameni au plecat peste hotare, am vrut să vedem cât de mult le pasă celor plecaţi de ceea ce au lăsat acasă. La un moment dat, am fost anunţaţi că cei din diasporă ne urmăresc, ştiu despre noi şi vor să ne susţină”, spune Marcel Lazăr. Astfel, au luat legătura cu Victoria Nagy Vajda, reprezentantă a diasporei moldoveneşti, iar prin intermediul ei, au contactat alţi oameni din diasporă, interesaţi de cultură, care au făcut o donaţie colectivă de 2000 de euro.

„Ne-am bucurat foarte mult că putem contribui și scoate muzica clasică din Chișinău în orașele și satele Moldovei. Nu are cum o persoană să trăiască fără frumos și nu are cum să fie fericită dacă nu vede nimic în afară de familie și de serviciu, dacă nu este expus și la evenimentele culturale pe care artiștii le pregătesc”, susţine Victoria Nagy Vajda.

La această donaţie s-a alăturat şi Delegaţia Uniunii Europene în R. Moldova, care au donat suma necesară pentru atingerea scopului de 5000 de euro. Reprezentantul Delegației UE, Fabien Schaeffer, a menționat că Delegația susține acest proiect tocmai pentru că publicul, care va beneficia de aceste concerte este format din oameni care nu au avut foarte multe ocazii să fie în contact cu muzica şi alte activităţi culturale de calitate.

„Foarte multe activități sunt la Chișinău, dar nu la sate și în alte orașe. Un element important al proiectului este păstrarea patrimoniului. Case de Cultură sunt peste tot în Moldova și există foarte multe cerințe ca acestea să fie renovate. Este important că prin astfel de evenimente se dă o nouă viață Casei de Cultură şi astfel sunt şanse ca acest patrimoniu cultural să renască”, spune Fabien Schaeffer.

Concertele încep la ora 19:00, la Casele de Cultură din următoarele localităţi:

21 iulie – or. Ialoveni

22 iulie – s. Mereni

23 iulie – or. Ceadîr-Lunga

28 iulie – or. Cimișlia

29 iulie – or. Călărași

30 iulie – or. Hîncești

4 august – s. Băhrinești

5 august– or. Rezina

6 august– or. Chișinău (Casa de Cultură a USM)