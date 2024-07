„SPUNE ADEVĂRUL”, sloganul care împlinește 20 de ani

Acum 20 de ani, când la 29 iulie 2004 era lansat Ziarul de Gardă, sloganul „Spune Adevărul” nu a fost ales deloc întâmplător. Ziarul apărea în plină guvernare comunistă, perioadă în care dreptul de a spune Adevărul era restricționat de putere, dar societatea nu putea exista fără Adevăr…

Cu ceva timp înainte de aniversarea de 20 de ani a ZdG, am fost martora unui caz care se întâmpla într-un troleibuz din Chișinău. Taxatoarea discuta prietenește cu un adolescent care afirma că are bilet, doar că nu-l găsește. „Te rog, privește în ochii mei și spune-mi Adevărul. Prefer să aud că nu-ți ajung bani, că ai nevoie de bani pentru altceva, că te-ai pornit la drum fără să ai la tine bani de buzunar. Prefer să aud Adevărul spus în față decât să mă minți și dacă nu vei minți, aș putea să te ajut”, îi spunea taxatoarea cu o voce blândă, inteligentă. Tânărul a ezitat, apoi a ridicat ochii și i-a spus cu voce timidă: „Nu am bani…” Am fost surprinsă atunci că la o oră matinală, când lumea circulă mai mult decât pe parcursul zilei, taxatoarea are timp să discute atât de calm și atât de argumentat cu un adolescent călător.

Așa am cunoscut-o pe Liliana Secrieru. O puteți cunoaște și dvs. dacă circulați pe ruta de troleibuz nr. 38.

Am schimbat din mers câteva vorbe și am aflat că e fostă profesoară într-o școală din stânga Nistrului, că a venit la Chișinău de dragul copiilor săi, stabiliți aici și că pentru ea, întotdeauna, Adevărul a fost valoarea salvatoare în multe situații de viață. „Am lucrat cu mai multe generații de copii. Îi ajutam să însușească temele, le transmiteam cunoștințe, dar îi ajutam să înțeleagă și noțiunile Adevăr, Dreptate, Cinste, Curaj. Astăzi sunt mândră că am reușit să cresc mulți oameni demni. Familia și școala sunt cele mai importante în educarea unor oameni cu credință în Adevăr”, spune Liliana Secrieru, profesoară, acum taxatoare, care, la drept vorbind, mi-a și sugerat ideea acestui articol de ziar.

După acea întâlnire, am căutat să aflu opiniile mai multor oameni despre Adevăr, despre puterea de a Spune Adevărul, dar și despre impactul Adevărului spus de ZdG timp de 20 de ani.

„Este un ziar al Dreptății și al Adevărului”

Raisa Pădurean, directoare adjunctă a Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, profesoară, citește ZdG din momentul lansării acestuia. Întotdeauna a avut un mesaj de spus atunci când ZdG aborda situația școlilor cu studiere în limba română din stânga Nistrului. Acum ne spune despre Adevărul din ZdG.

Nu pot uita perioada în care erau devastate școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Atunci am și cunoscut prima dată ziariștii de la ZdG și de atunci urmăresc reportajele, stau cu ochii pe lumea știrilor aduse de ziariști în casele noastre. Am descoperit și știu bine că este un ziar al Dreptății și al Adevărului. Acum 20 de ani, ZdG era încă un copil care făcea primii pași în lumea Adevărului. Astăzi este la vârsta maturității. În toți acești ani a fost educat să trăiască cinstit, să nu-i fie frică de nimic, să aducă exclusiv Adevărul în lumea reală și în cea virtuală. Este unicul ziar care, prin vocea sa, aduce Adevărul în casele noastre. De 20 de ani vă urmăresc, dar nu pot să știu cât de ușor sau cât de greu v-a fost ori vă este. Un lucru știu bine: ZdG nu se vinde pe bani. S-ar putea să vă fie foarte greu să rezistați în lumea asta plină de minciună și ipocrizie, unde totul se vinde și se cumpără. În societatea în care trăim, e greu să aduci Adevărul în casele oamenilor, pentru că în jur e multă minciună, Adevărul fiind greu acceptat.

Din acest motiv, am și renunțat la vizionarea emisiunilor TV, dar și la alte surse de informare. Consider că pe parcursul acestor ani ați reușit să faceți mai deschisă o parte a societății, deși mulți dintre noi mai trăiesc cu frică și iluzii, ocolind Adevărul. Mereu compar totul cu situația din zona în care trăiesc. Încercați să luați vreun interviu pe străzile orașului Tiraspol și veți vedea câți doritoti de a spune Adevărul sunt. Cum să cunoască realitatea cei din zona respectivă? Nu ar fi de mirare dacă cetățenii pe care încercați să-i intervievați vor suna la miliție, vă vor insulta sau chiar agresa. De altfel, și la Chișinău se întâmplă astfel de cazuri. De ce? Pentru că mai există încă frica de a fi pedepsiți, persecutați, arestați. Fără motive, te poți trezi și cu dosare fabricate. De aceea, admir ZdG pentru curajul și devotamentul manifestat zi de zi.

Uneori mă întreb: Cum, Doamne, un ziar atât de compact ține piept atâtor televiziuni false? Răspunsul aș vrea să-l aflu de la ziariștii curajoși de la ZdG, care au trecut și mai trec prin grele încercări pentru a aduce Adevărul în casele noastre. Nu cred că avem presă mai onestă și mai curajoasă care să spună Adevărul despre viața noastră și despre transformările din societate. Oamenii care trăiesc cu Adevărul în suflet nu au frică de microfoane, dar cei care au fost educați într-o lume ostilă și mincinoasă acceptă minciuna și o pun în capul mesei. Avem multe de întreprins la acest capitol. Așa că îi doresc ZdG curaj, răbdare și perseverență.

Cum ar arăta minciuna într-o caricatură?

Caricaturistul Alex Buretz gândește și vorbește deschis despre cele mai stupide situații din viața politică ori socială, de parcă ar creiona mereu o caricatură. A vorbi cu Alex despre Adevăr înseamnă a cunoaște cum este văzut acesta de un om cu o imaginație rar întâlnită.

„Spune Adevărul”… ZdG pentru mine este o sursă de Adevăr, deși mulți încearcă să afirme că doar ei și nu altcineva spun Adevărul și fac asta ca să discrediteze ZdG și alte surse media de încredere. Avem nevoie de discernământ, de educație mediatică pentru a înțelege unde-i Adevărul și cine manipulează într-o societate în care sunt multe interese ascunse. Cunosc ziariști care muncesc la ZdG, oameni integri, care își fac meseria respectând codul deontologic. Fac investigații, aduc argumente. În ultimul timp, în războiul acesta hibrid cu Rusia, au apărut multe voci care se declară jurnaliști. Prin volumul mare de informații false și manipulări, aceștia încearcă să discrediteze în general presa care își face lucrul bine. Ei atacă ZdG și jurnaliștii de încredere. A apărut o tagmă care afirmă că Adevărul adevărat este al lor. Într-o caricatură, acest mesaj al mincinoșilor care spun că Adevărul este doar cel promovat de ei, ar arăta, probabil, caraghios, pentru că minciuna nu poate avea o formă anume, contează din gura cui iese aceasta. Avem nevoie de gândire critică pentru a distinge mesajele false de cele adevărate.

În cei 20 de ani de activitate a ZdG s-au produs mai multe schimbări pe arena politică. Am avut guvernări care instituiseră o cenzură foarte dură și lumea se temea să vorbească. Atunci, ZdG a fost combativ și convingător, convingându-i și pe alții să procedeze la fel. Și acum e nevoie de mult Adevăr în activitatea mediatică. Și acum e nevoie de a critica guvernarea, atunci când aceasta merită criticată.

„ZdG este unul dintre furnizorii speranței”

Irina Nechit este jurnalistă și scriitoare. Opiniile colegilor de breaslă sunt extrem de valoroase, mai ales atunci când sunt spuse deschis.

În cei 20 de ani, ZdG a ocupat un loc de frunte în presa noastră, dar și în viața socială, culturală, civică. Suntem o țară tristă, depopulată, înapoiată. Recentul recensământ ne arată că tot mai numeroși cetățeni preferă să plece peste hotare decât să îndure sărăcia, nedreptățile, lipsa de perspectivă din R. Moldova. Totuși, mai există speranța că ne vom reveni din criză, iar ZdG e unul dintre furnizorii speranței, ai încrederii că vor veni și vremuri mai bune. Faptul că, în condiții precare, continuați să luptați pentru Adevăr, pentru o democrație autentică, pentru o justiție eficientă, îi încurajează pe cei care vă urmăresc, vă caută, vă citesc. Aveți un tiraj impresionant, de aproape 15 mii (!) de exemplare – e o performanță profesională, o validare din partea societății. E important că apăreți și pe suport de hârtie, sunteți dintre puținele publicații care au rezistat pe piața mediatică, alte ziare și reviste au dispărut, din păcate. Știm că e uriașă presiunea din partea celor ce și-ar dori să-i vadă pe jurnaliștii de la ZdG scufundați în tăcere, de aceea vă dorim să fiți puternici, verticali în continuare, să vă publicați textele, investigațiile, editorialele, articolele ce prezintă realitatea și ocrotesc Adevărul, acesta fiind oxigenul ce ne ajută să supraviețuim.

ZdG se transformă într-un liant de gândire și idei al celor cu dor de Patrie

Cu Ion Mărgineanu, deputat în Primul Parlament, cel care la vârsta de 77 de ani a mers pe jos 29 de zile şi a parcurs peste 500 de kilometri de la Bălţi la Alba-Iulia – pentru a spune tuturor românilor că basarabenii îşi doresc Unirea, nu ne-am văzut din 2018. Deși a trecut timp, atitudinea și mesajul său despre Adevăr au rămas neschimbate.

Adevărul și minciuna sunt fenomene sociale contradictorii, fără început și fără sfârșit. Adevărul are rădăcini, motivație socială, viitor. Minciuna este fără capăt, are durată mai mică, este un proces instigator. Adevărul este dureros, în schimb consolidează, înaripează, este stabil, pe când minciuna fărâmițează, dar se mișcă repede. La 20 de ani ai ZdG, vreau să vă spun că ciocanele acestui ziar bat răsunător în iale, având efect binefăcător, care te provoacă la gândire și analiză. ZdG construiește o opțiune socială trainică și e alături de temele acestei societăți. E încărcat de adevăr. ZdG va rezista atâta timp cât va fi legat de platforma națională. ZdG se transformă într-un liant de gândire și idei al celor cu dor de Patrie. Cei fățarnici, cei hapsâni, cei fără demnitate se tem de Adevăr și sunt gata să accepte orice, dar nu și Adevărul, inclusiv cel istoric, chiar dacă înaintașii noștri ne-au lăsat vorbă de aur: „Pe-al nostru steag e scris UNIRE”.



„Un far călăuzitor, iluminând cărările ascunse și oferind oamenilor curajul de a se confrunta cu realitatea”



Angela Chelaru este antreprenoare. În 2004, și firma sa, „Fresh&Joy”, era la început de cale. Chiar și așa, Angela a găsit posibilități pentru a susține cu premii cititorii ZdG atunci când redacția organiza diferite concursuri de promovare. După 20 de ani, mesajul ei despre Adevăr este unul edificator.

Vă felicit pentru 20 de ani de curaj, atitudine și verticalitate! Perseverență și motivație în continuare! Adevărul este o valoare fundamentală care transcende timpul și spațiul, fiind nucleul a ceea ce înseamnă să fim umani. În cei 20 de ani de existență, ZdG a fost un far călăuzitor, iluminând cărările ascunse și oferind oamenilor curajul de a se confrunta cu realitatea. Societatea noastră a devenit mai deschisă și mai liberă datorită eforturilor colective ale celor care au ales să nu rămână tăcuți în fața nedreptății.

ZdG, prin sloganul SPUNE ADEVĂRUL, a inspirat mulți oameni să vorbească și să spună lucrurilor pe nume, chiar și atunci când adevărul este incomod. Oamenii evită să spună adevărul adesea din frica de consecințe sau din dorința de a se proteja. Dar, Adevărul are o putere transformatoare. El eliberează și vindecă, dându-ne posibilitatea să construim o lume mai justă și mai plină de compasiune. Să spunem Adevărul înseamnă să avem încredere în propria noastră putere interioară și să credem în capacitatea celorlalți de a înțelege și de a rezona cu el. ZdG, în acești 20 de ani, a reușit să demonstreze că adevărul nu este doar o valoare, ci o cale spre eliberare și lumină. Continuând să spuneți Adevărul, creați o societate mai bună, mai empatică și mai curajoasă. Felicitări încă o dată pentru munca depusă și pentru impactul pozitiv pe care îl aveți asupra comunității și a multor oameni în parte!

Putem învăța Adevărul din copilărie?

Cum ar arăta o lume în care copiii, părinții și școala pledează pentru Adevăr? Mariana Marin, președinta Asociației Profesorilor din R. Moldova, susține că a spune Adevărul, reprezintă, în primă instanță, educație.

Adevărul este o valoare fundamentală a umanității și el trebuie cultivat în programele și în manualele școlare. Este esențial să-l educăm prin metode speciale, iar ZdG este cel care, cu adevărat, poate schimba valorile societății noastre.

Trăim într-o perioadă în care pașii noștri se îndreaptă către o societate a conștiinței, iar fără adevăr nu putem păși înainte.

Transmit celor de la ZdG urări de mult succes și inspirație. De altfel, inspirația trebuie să vină din prezentarea oamenilor integri care promovează dreptatea și adevărul, nu din oameni care evită aceste valori.

Noi, profesorii, ne angajăm alături de instituțiile media pentru a promova Adevărul. Vom cultiva această valoare într-o manieră diplomatică și responsabilă, astfel încât să ajungem la o societate a conștiinței bazată pe adevăr.

Este crucial ca Adevărul să fie o componentă centrală a educației, de la cea formală, din sălile de clasă, până la cea informală, din mass-media. Educația trebuie să încurajeze elevii și studenții să caute și să spună Adevărul, să fie curioși și să dezvolte gândirea critică. Aceasta este singura modalitate prin care putem construi o societate informată și conștientă, capabilă să facă față provocărilor. E nevoie să dezvoltăm proiecte comune care să se desfășoare în școli, în scopul promovării Adevărului. Aceste proiecte ar putea include dezbateri, concursuri de eseuri pe tema integrității, sesiuni de informare susținute de jurnaliști, în cadrul cărora elevilor li s-ar vorbi despre importanța veridicității și a eticii în jurnalism.

Programele educaționale comune ar putea oferi, de asemenea, resurse didactice care să încurajeze reflecția critică asupra surselor de informație și să dezvolte abilitățile de discernământ ale elevilor. Parteneriatele între școli și mass-media ar contribui la formarea unei generații care apreciază adevărul și este capabilă să distingă între informațiile corecte și cele false. Împreună, putem crea o societate mai dreaptă, mai responsabilă și mai conștientă.

„A fi certat cu Adevărul înseamnă a fi certat cu Dumnezeu”

Pe părintele Vasile Eșanu, paroh al Bisericii din Coștangalia, Cantemir l-am cunoscut în 2022, atunci când, în cadrul unui interviu pentru ZdG, acordat la scurt timp după începutul războiului din Ucraina, declara: „În Biserica Ortodoxă rusă se plămădește o nouă dogmă, cu un Dumnezeu războinic.”

Din perspectivă creștină, Adevărul nu este ceva, ci este Cineva; nu este o noțiune abstractă, ci este însuși Dumnezeu. Pornind din acest punct de vedere, înțelegem că a fi certat cu Adevărul înseamnă a fi certat cu Dumnezeu. În calitate de creștini, știm că Dumnezeu ne îndeamnă să fim drepți, să iubim dreptatea, pentru că Dumnezeu „nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de Adevăr”. De aici, ne dăm seama că cel ce este nedrept, cel ce săvârșește nedreptăți nu se află în Adevăr. Acești oameni se tem de Adevăr și ne spune Hristos că ei nu pot fi liberi, pentru că sunt robi ai păcatelor lor, adică sunt supuși și constrânși de nedreptățile lor. Dumnezeu ne îndeamnă să trăim în Adevăr și să mărturisim Adevărul, care ne face liberi. Înțelegem că, trăind în Adevăr, trăim, de fapt, cu Dumnezeu și în dreptatea Lui.

Dreptatea sau dreptățile noastre trebuie să conveargă din dreptatea lui Dumnezeu. Zic aceasta, deoarece dreptățile noastre sunt deseori meschine, înșelătoare sau dozate cu viclenie. Dar, pentru a nu fi certați cu Adevărul, avem nevoie de gândire critică. Fără gândire critică, omul rămâne la etapa de dezvoltare a minții de copil, care crede orice poveste. Iar poveștile care sunt făcute pentru maturi se numesc propagandă și teorii ale conspirației. Dificultatea de a spune întotdeauna Adevărul este o problemă complexă, care necesită o abordare atentă și specifică fiecărui context sau situații în care se află cineva. Simplu spus însă și la general, această dificultate vine din lipsa de curaj și din cauza unor frici sau constrângeri.

E greu totuși să fii atât de liber încât să nu-ți fie teamă să poți spune întotdeauna orice Adevăr, oricui și oriunde. Deși, atunci când o faci, simți o eliberare și o putere care-ți dau curaj să o faci din nou. Avem nevoie de o societate bazată pe puterea de a putea spune Adevărul pentru a combate și elimina orice nedreptate, inclusiv nedreptățile și abuzurile care se întâmplă în instituțiile religioase. Or, creștinismul se chinuie să facă asta de 2000 de ani și vedem că mai este mult de lucru.