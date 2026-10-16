Guvernul comentează declarațiile lui Ion Ceban privind „fabrica de drone pe teritoriul Chișinăului”: „Nu sunt analizate opțiuni de amplasare în R. Moldova a unor fabrici cu scop militar”

Guvernul a venit cu o reacție la „unele manipulări aruncate în spațiul public”, făcând referire la declarațiile primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, privind presupusa amenajare a unei fabrici de drone pe teritoriul orașului.

Vineri, 16 octombrie, primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care a solicitat guvernării „să iasă imediat public și să spună oamenilor dacă e adevărat că fabrica de drone este pe teritoriul Chișinăului și că deja este pregătită locația și se lucrează”.

„Drone și încă o dată despre producția de drone. Din informațiile pe care le-am, este faptul că deja se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebare către autorități: Este adevărată această informație? Dacă da, în bază la ce? Dacă da, cine sunt cei care instalează și de ce se întâmplă acest lucru?”, a spus primarul într-un clip publicat pe Facebook.

La scurt timp, Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a venit cu un comentariu referitor la „unele manipulări aruncate în spațiul public”.