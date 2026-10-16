Guvernul comentează declarațiile lui Ion Ceban privind „fabrica de drone pe teritoriul Chișinăului”: „Nu sunt analizate opțiuni de amplasare în R. Moldova a unor fabrici cu scop militar”
Guvernul a venit cu o reacție la „unele manipulări aruncate în spațiul public”, făcând referire la declarațiile primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, privind presupusa amenajare a unei fabrici de drone pe teritoriul orașului.
Vineri, 16 octombrie, primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care a solicitat guvernării „să iasă imediat public și să spună oamenilor dacă e adevărat că fabrica de drone este pe teritoriul Chișinăului și că deja este pregătită locația și se lucrează”.
„Drone și încă o dată despre producția de drone. Din informațiile pe care le-am, este faptul că deja se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebare către autorități: Este adevărată această informație? Dacă da, în bază la ce? Dacă da, cine sunt cei care instalează și de ce se întâmplă acest lucru?”, a spus primarul într-un clip publicat pe Facebook.
La scurt timp, Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a venit cu un comentariu referitor la „unele manipulări aruncate în spațiul public”.
„Securitatea țării este o prioritate pentru Guvern, care ne preocupă zilnic. În principiu, ne dorim investiții în domeniul apărării, însă acestea vor fi posibile doar după modificarea cadrului legal. Prin urmare, în prezent nu sunt analizate opțiuni de amplasare în R. Moldova a unor fabrici cu scop militar”, se arată în reacție.